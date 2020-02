El PP pide que Puig exija a Sánchez la llegada de 135 policías "que faltan por cubrir y que todavía no ha enviado"

La propuesta debatida esta semana en la Comisión de Gobernación de Les Corts ha aprobado por unanimidad que se cubra la plantilla de la policía autonómica prometida y firmada en un convenio de 2018, ha explicado el PP en un comunicado. En este sentido, Rovira ha advertido en un comunicado que "faltan 135 policías por llegar para cubrir el aumento de 500 policías más prometidos".

El parlamentario 'popular' ha criticado que Puig "no se atreve a pedir nada al gobierno central". "Le da miedo levantar la voz para que cumpla un convenio firmado en 2018 entre el propio Puig y Grande Marlaska", ha censurado.

"Puig no se atreve a solicitarle nada a Sánchez. También en esto, como con no pedir la devolución de los 281 millones de euros del IVA que nos corresponden, prefiere ser socialista antes que presidente de todos los valencianos. Claudica, calla y baja la cabeza para no molestar a su jefe. Es lamentable", ha añadido.

Rovira ha criticado que "los socialistas se dedican a incumplir sistemáticamente todas las promesas que en su día hicieron". "Todos sabemos que el gobierno de Sánchez es el gobierno de la mentira donde no importa lo que digan ni lo que firmen. No tienen ningún remordimiento en no cumplir. No es un capricho sino una necesidad, sobre todo de cara a los meses de verano donde se hace imprescindible un incremento de dotaciones en seguridad", ha señalado.

El diputado ha explicado que el Botànic "es experto en estropearlo todo". "Han convertido en un empastre la situación de las plantillas de policías locales, impidiendo que los ayuntamientos puedan contratar personal para el verano", ha lamentado.

"Además, en este caso, las competencias específicas de la policía autonómica abarcan, entre otras, la lucha contra la violencia de género y la protección de menores. Parece ser que ahora estos temas han dejado de ser una prioridad para el Botànic", ha criticado.

Finalmente, Rovira ha reprochado que "estamos ante una nueva muestra del desprecio de Puig y Oltra hacia la Comunitat". "No les importa en absoluto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con el incremento actual de 365 policías todavía no se cubren las necesidades de seguridad en los municipios en los meses estivales. Son unos chapuceros que no trabajan ni gestionan", ha zanjado.