Varapalo económico para Raquel Bollo tras el nacimiento de su primera nieta

El buen momento que vive Raquel Bollo a nivel familiar —acaba de ser abuela por primera vez— ha vivido un pequeño varapalo a nivel económico a raíz de una deuda contraída con Hacienda.

Según ha publicado la revista Semana, la colaboradora de Sálvame debe a la Agencia Tributaria 148.000 euros por haber facturado su trabajo en televisión a través de una empresa y no como trabajadora autónoma, una práctica que hasta hace unos años muy habitual en el gremio del espectáculo y sobre la que ella misma ha hablado en declaraciones exclusivas a esta revista.

"La multa es por la sociedad con la que yo trabajaba. Le ha pasado a muchísima gente del medio. Fue cuando cambió la Ley... A mí me llegó cuando yo salí de Supervivientes", ha asegurado.

Según ha contado Bollo, está "haciendo frente" a dicha deuda, que ha logrado liquidar en parte gracias a su entrada en Gran Hermano VIP. "Ahora tengo una cantidad mínima", ha defendido.

La colaboradora televisiva se ha mostrado en todo momento comprometida con saldar esa deuda, que va reduciendo "poco a poco": "mensualmente me embargan una gran parte de la nómina. Ahora no tengo sociedad de por medio. Cualquier cosa me pagan tanto por factura como por nómina, me retienen lo que me tienen que retener que, por cierto, es mucho", ha aclarado a Semana.