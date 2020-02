Abierto el plazo de inscripciones a los Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2021

Según han informado los organizadores, los Premios Best Of distinguen las prácticas excelentes de servicios de enoturismo que prestan las bodegas de la D.O.Ca. Rioja y otras empresas del sector enoturístico de Álava, Bizkaia y La Rioja, agrupadas en la región Bilbao-Rioja de la Great Wine Capitals Global Network.

Un jurado profesional formado por profesionales en enoturismo y de los medios de comunicación especializados selecciona las mejores candidaturas y premia los proyectos sobresalientes que fomentan el turismo vitivinícola de forma original, efectiva e innovadora.

Las categorías a las que optan las empresas son: Alojamiento; Restaurante; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Turismo Vitivinícola; Servicios de Turismo Vitivinícola; y Prácticas Sostenibles de Turismo Vitivinícola

Los proyectos más recientes reconocidos con los premios Best Of Bilbao-Rioja 2020 fueron: Bodegas Valdemar y Villa Lucía (premio ex aequo, fueron galardonados además con el Best Of Internacional), Bodegas Murua y Bodegas Juan Carlos Sancha, con una mención especial para la trayectoria en enoturismo de Bodegas David Moreno.

Las empresas interesadas en participar deberán completar un cuestionario digital e informarse sobre los requisitos y otras cuestiones en cualquiera de las instituciones que forman parte de Bilbao-Rioja: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja; Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao; Cámara de Comercio, Servicios e Industria de Álava; Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y Ayuntamiento de Bilbao.