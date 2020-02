El colectivo Imagina un Bulevar rechaza y critica la propuesta del Ayuntamiento para la entrada a la ciudad

Son varios los argumentos que el colectivo ofrece para justificar sus críticas. El primero de ellos es que la propuesta del gobierno de PP y Ciudadanos "carece de una visión de conjunto para abordar la problemática de esta barrera urbanística de manera integral, coherente y concreta, desde la entrada al casco urbano hasta la Plaza de la Cruz Roja" y en la misma no se prevén espacios de convivencia, zonas verdes ni dotaciones para acabar con la segregación espacial de los barrios de Ventanielles, Guillén Lafuerza y La Monxina.

Critican además que no se haya desarrollado un proceso de participación pública que permita a la ciudadanía de Oviedo, de manera planificada y organizada, ejercer su derecho a aportar sus visiones y sus propuestas.

Tampoco creen desde el colectivo que el proyecto se ajuste a los principios del Urbanismo Sostenible, ya que se prioriza la resolución de la circulación de los automóviles, diseñando los recorridos peatonales de manera residual, como se demuestra por ejemplo en la denominada glorieta amorfa de la Plaza de la Cruz Roja.

"El trazado del vial de conexión con el centro urbano a través del Taller de Cañones supone la fragmentación de su espacio interior, quedando inutilizado para cualquier otro uso, y desvirtuándose los valores arquitectónicos del edificio, que está incluido en elRegistro de la Fundación para la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno (DOCOMOMO) como una de las muestras más valiosas de nuestro Patrimonio Industrial. La Consejería de Cultura ya ha manifestado su oposición a este atentado patrimonial", destacan como otro de los argumentos de rechazo al proyecto.

Dicen además que la dimensión de la rotonda propuesta junto al Palacio de los Deportes es excesiva y advierten de que de no cuidarse su diseño e integrarse los recorridos peatonales, se convertirá en una nueva barrera entre los barrios. Añaden que la actuación está condicionada a la transmisión de la titularidad de los terrenos por el Ministerio de Defensa, un proceso que acumula un retraso de años, afectado por las tensiones partidistas, y para cuya terminación no se señalan plazos ciertos.

Por último consideran que la propuesta no responde a las condiciones para acceder a la financiación del programa EDUSI del aUnión Europea ya que no se centra en mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de los barrios afectados, no recoge las propuestas y valoraciones de la ciudadanía mediante un proceso de participación pública, y mantiene el actual modelourbano insostenible.