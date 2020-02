Un hombre violó y maltrató años a la hija pequeña de su pareja: "Me sentía como una puta y él me lo repetía"

El Tribunal Supremo ha condenado a un pederasta a 18 años y 3 meses de cárcel que abusó de la hija pequeña de su pareja durante años, según la Cadena Ser. El acusado fue descubierto por la madre de la menor.

"Me sentía como una puta y él me lo repetía, no sirves para nada", ha declarado la niña. Según la sentencia, los hechos se desarrollaron entre 2013 y 2017 en Madrid. Las violaciones comenzaron cuando la niña tenía nueve años y se prolongaron durante cuatro más. Además, la tenía amenazada para que no contara nada. "Yo prometía no contarlo, porque tenía mucho miedo", relató ella misma.

Vivían los tres juntos en la misma casa y aprovechaba para abusar de ella cuando su pareja se iba a trabajar. También le enseñaba vídeos pornográficos y le sacaba fotografías durante las agresiones sexuales.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en segunda instancia, por delitos de abusos sexuales, lesiones en el ámbito familiar y elaboración de pornografía infantil, además de a acudir a programas de educación sexual y dar 80.000 euros a la víctima como indemnización.

El acusado seha limitado a decir que se trataba de una denuncia falsa porque él manifestó que se quería ir de casa, pero la madre y los psicólogos que han atendido a la niña confirman que es verdad.

La joven ha intentado suicidarse en varias ocasiones, debido a las secuelas que le han dejado los abusos que ha recibido, y se "cortaba" con un cuchillo cada vez que era violada.