El PSOE presentará en el Pleno una proposición para declarar la Universidad Laboral Patrimonio de la Humanidad

En rueda de prensa González ha destacado que quizás las razones por las que el PSOE, "al igual que otras formaciones", votó en contra de la proposición del PP sobre este asunto, una proposición "claramente ideológica puesto que obviaba muchas verdades, no se han explicado bien".

"Nunca dijimos que no a que fuera Patrimonio de la Humanidad, dijimos que no a que se hiciera con los argumentos que se estaban utilizando, que es una cosa muy distinta, de hecho me gustaría ver alguna declaración en la que digamos que no a que sea patrimonio de la Humanidad", ha dicho la regidora gijonesa.

En este sentido ha recalcado "sí a que la Universidad Laboral sea declarada Patrimonio de la Humanidad, pero con la condición de que lo contemos todo". "Queremos a la Universidad Laboral, no nos avergonzamos de ella y por eso no puede negarse la historia".

González ha manifestado que al hablar de los símbolos es imprescindible hacerlo con mucho respeto, huyendo de identificaciones unilaterales y evitando engaños y argumentos mal fundamentados. "La verdad es el sustento para todo", ha dicho.

Así ha querido convertir esos argumentos en las razones para apoyar la proposición que se presentará por parte de los socialistas. "En estos días de intenso debate donde se obviado nuestros argumentos también han aflorado muchos argumentos que apoyan nuestra tesis y demuestra que las ciudades necesitan proyecto comunes", ha explicado González.

La alcaldesa de Gijón se ha referido al informe de la catedrática de Conservación y Restauración del Patrimonio de la Universidad de Oviedo María Pilar García Cuetos sobre la falta de idoneidad de la Laboral para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco y ha indicado que el PP "ni siquiera se ha molestado en estudiar lo que ya se sabía y lo que había y de hecho en su proposición se referían únicamente a las cuestiones arquitectónicas, culturales, artísticas y pedagógicas y luego ya hablaba de la necesidad de un plan de usos.

"Hay un sesgo muy determinado no sólo en las razones sino en las peticiones que se hacían al Ayuntamiento y a la Comunidad", ha dicho la alcaldesa que ha manifestado que espera que ahora "todos los que han destacado que las piedras no tienen ideología se sumen a esta nueva propuesta".

Ha indicado que está segura de que se sumarán porque en la proposición que presentan "no podrán encontrar nada que no se ajuste a la historia y a la verdad y como están sin ideología podrán votar esto en aras del objetivo común de que la laboral sea patrimonio de la Humanidad".

La propuesta presentada por los socialistas recoge que "el debate abierto estos días en Gijón en torno a la pertinencia de que la UNESCO conceda este título a la Universidad Laboral es realmente un debate antiguo sobre el arte y su contexto: ¿es posible desligar una obra de arte del significado con el que se creó?, y, ¿una obra de arte ha de ser siempre interpretada por su origen o podemos prescindir del mismo, independizarla totalmente? Para que este debate pueda llevarse a cabo, en todo caso, no puede obviarse,olvidarse, negarse u ocultarse su historia, su contexto. A ello se une otra cuestión que debe introducirse en la reflexión: la propia naturaleza del reconocimiento al que se aspira y la institución que lo otorga; en este caso, el máximo reconocimiento mundial y la UNESCO".

Esta cuestión es a juicio de la regidora "el origen de la amnesia de la proposición del PP", por eso añaden en el texto de la proposición del PSOE la historia de la Universidad Laboral. "La Universidad Laboral se convirtió en espejo y símbolo de los ideales de la dictadura que la engendró y a la que ensalza en su programa arquitectónico e iconográfico, desde la propia disposición interna del edificio hasta las pinturas y esculturas que adornan sus salas yfachadas. Ello no es óbice para que sus cualidades artísticas, debidas principalmente al arquitecto Luis Moya, pero también a diferentes artistas que participaron en su diseño y construcción, merezcan aprecio por sus ingeniosas soluciones y sus airosos resultados; como tampoco para reconocer que en sus aulas y sus talleres cursaron sus estudios, y aprendieron sus oficios, miles de gijoneses y asturianos", añade el texto.