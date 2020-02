Mirar la pantalla del móvil durante más de dos horas al día provoca sequedad ocular y dolor de cabeza, dice un estudio

Este fin de semana se celebra en Seattle (Estados Unidos) la conferencia anual de la American Association for the Advancement of Science. En ella, la profesora Madison Frazier, de la Universidad Estatal de Arizona, ha adelantado los resultados de un estudio que revela que mirar dos horas al día la pantalla de nuestro móvil puede producir sequedad ocular, dolor de cabeza o sensibilidad a la luz, recoge en Daily Mail.

Los investigadores contaron con la colaboración de 65 personas de entre 18 y 30 años. De ellos, casi el 90% prefiere leer en dispositivos electrónicos antes que el libros y más de la mitad, en concreto el 54%, sufre con frecuencia al menos uno de los 17 problemas de salud relacionados con el uso de pantallas que ya se han identificado.

En la lista de estos problemas de salud están la irritación ocular, la sensibilidad a la luz y las cefaleas. Los que miran su pantalla al menos dos horas al día registran ojos enrojecidos.

Además, según el estudio, las personas que miran una pantalla de ordenador durante al menos una hora al día (bien sea leyendo, estudiando o viendo vídeos) registran dificultad a la hora de enfocar la vista cuando miran algo que está a distancia. Según Frazier, "nuestro estudio revela que hay un riesgo creciente de que la gente sufra fatiga visual cuanto más mira a pantallas".

La recomendación de los investigadores es que si no se puede evitar por motivos de trabajo, nos debemos alejar de las pantallas al menos dos minutos por cada hora. Y además, bajar el brillo de la pantalla y situarnos al menos a una distancia que nos permita estirar el brazo para tocar la pantalla.

"La fatiga visual puede parecer que no sea un problema grave, pero puede provocar dolores de cabeza y descenso del rendimiento escolar o laboral", dice Madison Frazier.