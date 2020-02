PP no da por enterrada la fórmula 'C-LM Suma' pero recuerda que Cs se desmarcó para convertirse en "apéndice de Page"

En una entrevista con Europa Press, ha aseverado que el PP "siempre ha planteado dar más importancia a España, a Castilla-La Mancha y a las personas que a los partidos políticos".

"Estamos dispuestos a presentar España Suma porque es más importante la unidad de España que el PP. Hemos sacrificado esos intereses, pero quien no ha querido sumarse es Ciudadanos", ha insistido Guarinos.

Para la parlamentaria, "quien ha rechazado ese ofrecimiento" lo ha hecho porque "se han entregado" al PSOE en Castilla-La Mancha y ahora se ha convertido en "un apéndice" de los socialistas y del presidente regional, Emiliano García-Page.

En todo caso, ha afirmado que si el PP "tiene que defender España y considera que hay que sumar, hará ofrecimientos de pactos para sumar, gobernar y ofrecer un Gobierno estable" que cumpla con ese objetivo de blindaje de la unidad nacional.

"En España tenemos un régimen democrático y una unidad territorial que no puede ponerse en peligro", ha manifestado, apuntando igualmente que este ofrecimiento, de momento, se limita a la formación naranja.

También se ha referido al acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos para dar los primeros pasos hacia una reforma estatutaria al margen del Partido Popular.

En este sentido, ha cargado contra la formación naranja al considerar que se "ha plegado" a los socialistas castellanomanchegos, y ahora "más que una oposición es un apéndice de García-Page".

Tras recordar los pactos de Gobierno entre naranjas y socialistas en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, ha apuntado que Ciudadanos "ya no se puede desligar" del PSOE.

"Oposición, no es. El único partido que en esta región hace oposición es el PP, porque Cs se lo está poniendo fácil a García-Page", ha opinado, añadiendo que si lo que se busca es una reforma estatutaria consensuada, acordarle "individualmente o exclusivamente con un grupo político es un error de estrategia".

QUIERE QUE EL PP PUEDA PRESENTAR MÁS INICIATIVAS EN LAS CORTES

La también vicepresidenta del Parlamento regional ha hecho referencia a una posible reforma del Reglamento de la Cámara autonómica, proceso para el cual pretende elevar la propuesta de que los grupos parlamentarios puedan llevar iniciativas a las Cortes en función de su representatividad.

Esta intención llega después de que en esta legislatura se haya limitado el número de propuestas a los grupos. "No puede ser que se concedan las mismas a un grupo que tiene 19 diputados y a otro que tiene 4", ha lamentado.

Otra de las peticiones del Grupo Popular será regular la intervención del presidente de la Junta en los plenos, para que se le puede "controlar e interpelar" en todas las sesiones.

Así, recuerda que en otras muchas cámaras autonómicas, así como en Senado y Congreso, se pueden plantear preguntas por parte de los grupos al presidente, mientras que las Cortes de Castilla-La Mancha "son de las pocas donde no ocurre".

"¿Cuántas veces ha intervenido en el pleno García-Page desde que es presidente? En los debates sobre el estado de la región, en sus dos investiduras y una o dos veces más", ha criticado la diputada del PP.

C-LM "EMPEORA" EN VARIOS PARÁMETROS

En otro orden de cosas, ha valorado los primeros ocho meses de Gobierno del PSOE desde que consiguiera la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo, alertando de que la Comunidad Autónoma está empeorando en varios parámetros con esta acción del Ejecutivo.

Así, ha enumerado distintas problemáticas a solucionar en la Comunidad Autónoma y cómo el PP está intentando elevar iniciativas como líder de la oposición para intentar mejorarlas.

Tras citar las enmiendas a los presupuestos o sus sugerencias de rebaja de impuestos, apoyo a los autónomos y al campo o medidas para mejorar la implementación de empresas, ha reparado en que hay otros flancos para hacer oposición al PSOE en el plano nacional.

En este sentido, ha criticado a García-Page "por no ser capaz de defender a Castilla-La Mancha ante su jefe"; por "consentir un Gobierno de socialistas con populistas e independentistas"; por "no cuestionar lo que está pasando en Cataluña"; o por no reclamar judicialmente los 135 millones de euros que el Estado adeuda a la región en concepto de liquidación del IVA.

"Claro que nos afecta en Castilla-La Mancha lo que pasa a nivel nacional. La reforma del Código Penal, las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la subida de impuestos que quiere el populismo o que no se reivindique una mejor PAC", ha alertado la parlamentaria.

En su opinión, el PSOE opera en la región "con mucha soberbia, que siempre es mala compañera de viaje". "Vemos a un PSOE excesivamente prepotente. Puede ganar en votos, pero eso no significa que se esté ganando la confianza de los ciudadanos", ha argumentado.

Como presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos ha dicho que todavía no ha entrado a valorar si postulará en el próximo proceso de primarias para revalidar su cargo. Hasta entonces, habrá "normalidad absoluta" en el funcionamiento de la formación.

Aunque reconoce que sí ha pensado en ello, ha abundado en que no tiene "nada decidido". "Hay decisiones que no se pueden tomar de cara al futuro. Pueden existir muchas circunstancias que lo condicionen. Creo que las decisiones hay que tomarlas en el momento oportuno, es una cuestión personal", ha advertido.

En todo caso, ha subrayado que en el PP de Guadalajara "hay muchas personas y muy preparadas que tienen pasión por el PP y que podrían dar el paso adelante".

Guarinos ha querido poner en valor la mejoría de su partido en esta provincia pese a haber cedido el puesto de segunda fuerza política a Vox a tenor de los resultados de las elecciones generales de noviembre.

"El PP recuperó cerca de 2.000 votos mientras que el PSOE y Ciudadanos perdieron con respecto a abril", ha apuntalado, agregando que el PP "no se resigna" con esos resultados y luchará por volver a ser el primer partido de la provincia.