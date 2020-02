Fani se rompe en el debate de 'La isla de las tentaciones', Christofer llama en directo y Rubén confiesa por qué la dejó

Fani Carbajo fue este viernes la gran protagonista del debate final de La isla de las tentaciones. La madrileña acudió al plató para hablar con Sandra Barneda sobre su infidelidad en el reality, la inesperada reconciliación con Christofer Guzmán y el plantón de su 'tentador', Rubén Sánchez, en la última hoguera.

La exconcursante, que además fue confirmada para participar en la próxima edición de Supervivientes, se sinceró con la presentadora sobre su actitud en el reality, de la que se siente completamente arrepentida: "Me da mucha vergüenza. Le he hecho mucho daño a la persona que me ama", opinó.

La pareja confesó en la última entrega del programa que, tras darse una segunda oportunidad, está "mejor que nunca". Sin embargo, la de Vallecas aseguró en el debate que la reconciliación no fue fácil: "Estoy al pie del cañón luchando todos los días para demostrarle lo arrepentida que estoy", aseguró.

Fani se emociona intentando explicar qué pasó ¿Qué os parece? https://t.co/qk4QGyMazD#TentacionesDBTFinal1pic.twitter.com/rtHfJeAYCI — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 14, 2020

Fani se rompe en directo: "Fui muy egoísta"

Fani explicó, al borde de las lágrimas, que Christofer no se merecía el sufrimiento que pasó en República Dominicana: "No me puse en su piel en ningún momento, fui muy egoísta. Me puse una coraza pensando que él me iba a atacar", dijo la madrileña, que admitió que todavía no ha sido capaz de perdonarse a sí misma.

La exconcursante desveló que no había visto el programa y se rompió al ver en directo las imágenes del grito desesperado de Christofer: "No me puedo justificar ante lo injustificable. He sentido mucho dolor. Se me acelera muchísimo el corazón", confesó antes de coincidir en el plató con Rubén.

"No me puedo justificar ante lo injustificable"

Rubén cuenta el motivo por el que dejó a Fani

El soltero se reafirmó en que no había querido hacer daño a Fani al marcharse solo del programa, lo que ella negó: "Hizo muy bien su papel", le recriminó. Ante estas palabras, Rubén confesó el principal motivo por el que decidió cortar su historia con Fani: "Su frialdad", subrayó en medio de una tensa conversación.

La exconcursante del espacio de Mediaset aseguró que no llegó a enamorarse de Rubén en el reality: "Se me fue la olla", dijo, y achacó su tonteo a una crisis que vivía con el chileno antes de La isla de las tentaciones.

Christofer le manda ánimos a su pareja

En el debate también se emitió una parte de la entrevista de Sandra Barneda a Christofer, en la que el joven se abrió sobre su situación actual con su novia. Según contó, ambos se reunieron dos días después de la llegada de Fani a España y, a partir de entonces, decidieron remontar: "El primer beso fue con muchas ganas porque, a pesar de todo, la quiero mucho", confesó.

El chileno apuntó que no confía del todo en su pareja y que cree en las segundas oportunidades, pero no en las terceras. Asimismo, admitió que se siente orgulloso de la participación de Fani en Supervivientes y que, por ello, la apoyará hasta el final; un mensaje que dejó claro en el debate a través de una llamada telefónica.

"Cari, quiero que estés bien, que seas fuerte, que luches contra viento y marea y que estés tranquila. Te quiero mucho. Da igual lo que diga la gente, tú y yo sabemos lo que hay en casa", expresó, a lo que Fani respondió: "Lo siento por todo el daño que te he hecho, te lo voy a decir una y mil veces", le recordó.