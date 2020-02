"Pamela Anderson debía 200.000 dólares y me pidió matrimonio"

El pasado 19 de enero, Pamela Andersonse casaba en secreto con Jon Peters, un productor que fue pareja suya 30 años atrás. El matrimonio no duró mucho: 12 días después de darse el "sí, quiero", la pareja se separó. Ahora, Peters ha roto su silencio y ha dado su versión de lo ocurrido.

El productor asegura, en declaraciones a Page 6, que dejó todo por la exvigilante de la playa. "Ella tenía casi 200.000 dólares (180.000 euros) en facturas y no tenía forma de pagarlas, así que lo hice yo y este es el agradecimiento que recibo. No hay peor tonto que un viejo tonto".

Peters no sólo ha perdido dinero, sino que también perdió una pareja: "No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue una especie de sueño hecho realidad, a pesar de que estaba comprometido con otra persona y que ésta se iba a mudar conmigo", dijo el productor.

Tras las declaraciones de Peters, un representante de Pamela Anderson lo ha negado todo: "Sus afirmaciones no solo son falsas en su totalidad, sino que son ridículas. A pesar de los continuos esfuerzos del señor Peters de obtener una respuesta de la señora Anderson, ella no tiene ningún comentario que hacer y espera que a él le vaya bien".