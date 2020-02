La Col·lecció Thyssen ix dels seus centres després de 15 anys amb una mostra a València de paradisos impressionistes

La mostra 'Paradisos. Impressionisme europeu i americà. Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza' podrà veure's fins al fins al 28 de juny en la Fundació Bancaixa i recorre la representació del paisatge en l'art des de mitjan segle XIX fins a mitjan segle XX a través d'obres de la col·lecció de Carmen Thyssen, que inclouen noms com Camille Pissarro, Claude Monet o Paul Gauguin.

El president de Fundació Bancaixa, Rafael Alcón; el responsable de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Guillermo Cervera, i la comissària de l'exposició i directora artística de l'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, Pilar Giró han presentat la mostra aquest divendres al matí, abans de la inauguració a càrrec de la baronessa Carmen Thyssen.

Cervera ha explicat que després de deu anys "molt intensos" en els quals les peces de la col·lecció van recórrer museus internacionals, va tindre lloc "un respir que es va allargar 15 anys", però ara "toca tornar" i "s'obri una nova porta a tornar a moure" els seus fons artístics perquè el públic així ho demana.

Per a açò s'han desplaçat fins a València mig centenar d'olis de mitjà i gran format firmats per 37 artistes europeus i americans dels fons del Museu Thyssen-Bornemisza a Madrid i el Museu Carmen Thyssen a Màlaga, a més de la col·lecció particular de la baronessa. Recorren la interpretació pictòrica de la naturalesa de la mà de representants de la irrupció de la modernitat en la pintura.

La comissària de l'exposició ha citat Da Vinci per a subratllar que el "paradís és un espai només mental, com la pintura". "Segur que cadascú trobarà un quadre que serà la imatge mental del nostre paradís", ha posat en valor, per a afirmar que "l'art és internacional, és del món".

Sota aquestes premisses, en l'exposició s'estableix un "diàleg únic" entre autors americans i europeus que "permet veure que les distàncies en el llenguatge de l'art no existeixen", ha destacat. S'estableix igualment un "diàleg de llum" que, d'altra banda, pot significar per a l'espectador una "presa de consciència" sobre la "necessitat de veure, contemplar, estimar el món i també cuidar-ho, en un moment en el qual la naturalesa està clamant que la cuidem amb amor".

PISSARRO, MONET I GAUGIN

Així, en Fundació Bancaixa es podrà veure la interpretació pictòrica de la naturalesa de Pissarro, Monet, Gauguin i altres noms de la col·lecció com William Louis Sonntag, Lluís Rigalt i Farriols, Ramon Martí i Alsina, Baldomer Galofre i Giménez, Hugh Bolton Jones, Guillermo Gómez Gil, Modest Urgell i Inglada, Fritz Bamberger i Joan Roig i Soler, entre d'altres.

L'exposició s'articula en tres parts. La primera, 'El alma de un paisaje', es caracteritza per una "presència de l'ésser humà xicoteta en un món sublim", ha explicat Pilar Giró. En aquest espai conviu per exemple el pinzell del nord-americà Sontag amb peces de Lluís Rigalt, o una platja d'Estepona pintada a Munich per Fritz Bamberger. Progressivament, la llum va prenent més forma, entre 'La Cruz de término' de Santiago Rusiñol o la 'Cabaña en Trouville, marea baixa' (1881) de Monet, pintada des de la costa normanda.

El recorregut continua amb 'Un jardín en el mundo', que se centra en la naturalesa domesticada, que va "parella a l'impressionisme" perquè aquest és un "art complex i analític", ha destacat la comissària. Ací es troben els "grans vaixells de la col·lecció", com el 'Campo de coles' i 'El huerto de Eragny' de Pissarro, entremesclats amb el 'Paseo en barco' de Francesc Miralles.

Tanca aquesta proposta 'Paraísos encontrados', que arreplega eixos "espais que tots busquem de pau". En una societat industrialitzada, relacionem aquests espais amb les vacances i, amb elles, el mar, ha explicat Giró. Forma part d'aquest bloc la peça 'Un huerto bajo la iglesia de Bihorel' (1884), de Gauguin.

Aquesta exposició forma part de la col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, que durant l'estiu del 2019 va permetre exposar en l'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols d'una selecció d'obres de la col·lecció de la Fundació Bancaixa d'artistes com Picasso, Sorolla, Valdés o Julian Opie, entre d'altres.

En paraules del president de Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, la "amistat professional i personal" que uneix les dos institucions culturals és la "millor garantia perquè puga continuar" aquesta col·laboració.