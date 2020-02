El PAC de Cáceres se traslada "en los próximos dos meses" al San Pedro de Alcántara pero es una ubicación "transitoria"

Franco ha explicado que se han buscado locales más céntricos en la ciudad pero no se han encontrado y "no se han puesto a disposición", por lo que se ha decidido finalmente llevar el servicio al hospital San Pedro de Alcántara, lo que aporta aspectos "negativos" pero también "positivos".

En una entrevista concedida a la cadena SER y recogida por Europa Press, el gerente ha reconocido que la nueva ubicación quedará alejada de algunos barrios de la ciudad, pero por contra permite acceder de forma más rápida a las urgencias del hospital y a la realización de pruebas diagnósticas.

"Vamos a minimizar los aspectos negativos y a quedarnos con los aspectos positivos", ha señalado Franco, que ha apuntado que se trata de una ubicación "transitoria" porque la idea del SES es "buscar una solución mejor".

Franco considera que la situación de la sanidad en la ciudad y la provincia es "buena" porque el mayor volumen de la actividad es "a satisfacción" de los usuarios y de los profesionales, pero el foco se pone en las "alteraciones" que existen y que tienen un "eco excesivo".

Respecto a las movilizaciones de la asociación 'Deficiencias del SES' que reivindica una "sanidad digna" y que ha convocado una protesta el día 21 en Cáceres, Franco ha dicho que desconoce cuáles son sus peticiones "al margen de lo publicado en los medios de comunicación".

"La sanidad cacereña está al nivel de otras provincias y se está dando una atención sanitaria de calidad y digna aunque, lógicamente, es mejorable", ha dicho Franco, que ha recalcado que Cáceres forma parte del sistema nacional de salud, uno de los mejores sistemas del mundo.

CIERRE DE CIRUGÍA VASCULAR

Sobre el cierre del servicio de cirugía vascular en el Hospital Universitario de Cáceres ha confirmado que "no es de forma provisional", sino que se ha cerrado porque un informe de inspección y de una mediadora aconsejaba que "en las condiciones en las que se estaba trabajando no se podía dar seguridad asistencial".

"En principio no hay visos de reapertura a corto o medio plazo porque lo importante es asegurar la asistencia en condiciones de calidad", ha señalado Franco, que no discute que Cáceres deba tener ese servicio, pero ha insistido en que "no" se estaba ofreciendo el servicio con garantías por los "altos niveles de absentismo" de los facultativos que atendían el servicio.

Franco ha resaltado que cuando se den las condiciones de seguridad se reabrirá el servicio, pero no ha dado plazos porque ha insistido en que "lo primero es conseguir la calidad de la asistencia y la seguridad de los pacientes".

"Ha habido problemas en la gestión del servicio por falta de coordinación en quirófanos y falta de comunicación con enfermería y con otros servicios quirúrgicos", ha incidido Franco, que recalca que cuando se den buenas condiciones se reabrirá. Pero de momento, los pacientes se tendrán que operar en Badajoz, aunque "en poco tiempo" las consultas y la cirugía ambulatoria se ofrecerá en Cáceres, a través de servicios de Badajoz.

En relación al cierre de dos quirófanos en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia, ha dicho que está pendiente una reclamación judicial con la empresa que hizo los quirófanos, que "nunca se han abierto, sino que solo se han enseñado". Con la apertura de estos quirófanos y la convocatoria que se hará en abril de plazas que hay libres, se podrá "salir de este bache", ha dicho.

Sobre las listas de espera de Plasencia, las más largas de toda la región, ha señalado que "han mejorado notablemente" en el último trimestre del año pasado y que las cifras "serán mejores" porque se está trabajando de forma coordinada con quirófanos de toda la región, como el caso de traumatología que está operando los fines de semana en el complejo hospitalario de Badajoz.

VIR Y PEDIATRÍA

Franco también ha garantizado que los Vehículos de Intervención Rápida (VIR) que se pondrán en marcha en Cáceres estarán atendidos por el mismo personal sanitario que los de Badajoz y Mérida, es decir, que contarán con un médico y un enfermero.

En cuanto a las urgencias de Pediatría, sobre las que ha habido quejas porque no están atendidas por médicos especialistas, Franco ha señalado que es deseo del SES implementar este servicio en las urgencias del San Pedro de Alcántara.