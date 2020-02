La UMA participa en una iniciativa europea para el desarrollo de actividades en Ciencias Sociales y de la Salud

El propósito de esta alianza es el desarrollo de una universidad inclusiva y social, preocupada por el avance científico y de investigación en los territorios donde se insertan las instituciones socias y, especialmente, por la integración e inclusión del alumnado alejado de la Educación Superior, según ha informado la UMA en un comunicado.

El consorcio de las universidades asociadas representa a casi un total de 100.000 estudiantes y 8.000 docentes, investigadores y personal administrativo y de servicios. La propuesta, además, acumula el interés de un centenar de socios públicos y privados que apoyarán la iniciativa.

Este jueves 13 de febrero rectores y representantes de las siete universidades implicadas sellaron oficialmente en París los propósitos de este consorcio, que llevará el título de European 3IN Alliance (Inclusion-Integration-Involvement). Al acto acudió, por la UMA, el Vicerrector adjunto de Movilidad, José Francisco Chicano.

La firma tuvo lugar en la sede del ministerio francés de Educación Superior, Investigación e Innovación, con la participación de autoridades francesas y miembros de diferentes sectores implicados de las distintas universidades participantes.

La alianza busca, como objetivo principal, el fortalecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, y entre otras medidas, se buscará desarrollar actividades conjuntas como el desarrollo y la implantación de titulaciones y diplomas europeos, la disponibilidad de un campus virtual común, la realización de experimentos pedagógicos para probar modelos de inclusión, el despliegue de acciones de movilidad de diverso carácter o la realización periódica de Escuelas de Verano, todo ello con una política respetuosa con la diversidad de las diferentes lenguas europeas.

La originalidad de la actividad propuesta por esta alianza radica en su heterogeneidad y diversidad, al albergar desde grandes universidades multidisciplinares hasta institutos más pequeños de ciencias aplicadas, tanto en el campo de las Ciencias Sociales como en el de las Ciencias de la Salud.

Los centros e instituciones universitarias participantes son la Université Sorbonne Paris Nord (Francia), la University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Alemania), Diaconia University of Applied Sciences (Finlandia), VID Specialized University Norway (Noruega), Transilvania University of Brasov (Rumanía), Instituto Superior de Saúde (Portugal) y la Universidad de Málaga (España).