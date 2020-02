AMP.- Els usuaris de Rodalies rebran un bitllet gratis si el tren es retarda 15 minuts o es cancel·la, des d'abril

Així s'arreplega en el 'Pla de Xoc' per a atallar la situació de la xarxa de rodalies valenciana que va anunciar la setmana passada el ministre José Luis Ábalos, i que aquest divendres s'ha concretat en la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de la Comunitat. El seu objectiu: aconseguir, abans que acabe el 2020, "els estàndards de qualitat de la mitjana espanyola, tant en termes de puntualitat com de compliment de l'oferta programada". O el que és el mateix, aconseguir una puntualitat del 95%, freqüències al 99% i millorar l'atenció a l'usuari.

El pla inclou també més maquinistes "en breu": 17 reasignats d'altres destinacions, que augmentaran la plantilla un 8,5%, i altres 19 gràcies a un avançament de les taxes de reposició de personal en Renfe.

Així mateix, inclou l'entrada en funcionament d'un torn per a manteniment de combois, quatre efectius d'assistència tècnica en línia, el reforç de personal en estacions, la implantació, de manera "pionera" a la Comunitat Valenciana, d'una 'app' amb la qual l'usuari podrà saber on està el tren a temps real, un canal de Twitter per a cada línia, i més línies telefòniques d'atenció al client.

Així ho han anunciat aquest divendres el secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana, en la qual també han participat el president de Renfe, Isaías Táboas, el comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Boira, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

Amb aquest pla, es busca donar un revulsiu a les rodalies a la Comunitat Valenciana, la situació actual de les quals "no és acceptable" en termes de puntualitat i cancel·lació de trens, els dos indicadors bàsics de qualitat del servici, ha lamentat el conseller Arcadi España. Per aquest motiu, es farà una auditoria de tot el sistema amb una "anàlisi de fons" de les raons que han portat a aquesta situació i que s'ha encarregat ja a Ineco.

D'aquesta manera, el Govern central pretén "reorientar la política moderna de transports" cap a la "mobilitat quotidiana" i particularment en la Comunitat Valenciana, on segons ha admès el secretari d'Estat, Pedro Saura, existeix un "dèficit crònic" de maquinistes, infraestructures, trens i tallers.

Aquest Pla de Xoc no suposarà inversió extra, ha explicat Saura, sinó que "el seu cost és assumible pel pressupost de Renfe i no implica que els Pressupostos Generals de l'Estat es vegen afectats". El que es fa per a escometre-ho és una "reorientació dels recursos de Renfe cap a la Comunitat Valenciana", ha precisat.

De fet, el responsable estatal ha atribuït la falta de puntualitat de la xarxa valenciana "bàsicament a Renfe Operadora", una cosa que espera solucionar amb aquest Pla. "Els usuaris no poden pagar els plats trencats", ha remarcat. En aquesta línia, es nomenarà un coordinador de Rodalies, que segons ha dit, no s'encarregaria de la gestió sinó d'establir "prioritats" a l'hora d'escometre inversions en la xarxa, encara que encara no hi ha nom per al càrrec.

400 MILIONS ENTRE EL 2020 I EL 2021

Més enllà del Pla de Xoc, Saura ha destacat el pla d'inversions del Govern en projectes per a les línies de Rodalies de la Comunitat Valenciana. Incloent el contracte licitat amb Renfe para nou material rodant, suposaran una inversió pública d'uns 400 milions d'euros entre el 2020 i el 2021, ha calculat.

Amb aquesta inversió, el secretari d'Estat vol "recuperar el temps perdut d'anys i anys" de projectes paralitzats, que segons ha dit els va llegar l'anterior Govern. No obstant açò, ha apuntat que per a açò, sí que es necessiten Pressupostos Generals encara que confia que es puguen aprovar i poder licitar.

Aquesta inversió anirà una part a material rodant i al que és a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) convencional i aconseguiria, entre d'altres, la renovació de la línia Silla-Cullera, la duplicació Cullera-Gandia, supeditada al tren de la costa, ara en informació pública; la renovació de vies Xàtiva-Alcúdia, la redacció de projecte de les quals està a punt de finalitzar; la posada en servici de l'estació Bunyol-Utiel; Sant Isidre-Bunyol-Utiel, en fase de redacció; la renovació de vies, electrificació i estació de seguretat de la C5, o la renovació de vies de la línia Xàtiva-Alcoi, l'obra de la qual ja s'ha adjudicat.

D'altra banda, preguntat per si durant la reunió s'ha plantejat la possibilitat de transferir la competència a la Generalitat, el conseller Arcadi España ha assenyalat que "ara és moment de millorar i estabilitzar" el servici. Una vegada això s'haja aconseguit, "ja anirem parlant" per a "negociar amb el Govern d'Espanya eixa possible transferència".