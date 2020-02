PP i Cs asseguren que la situació de Fuset és "insostenible" i exigeixen a Ribó que ho cesse

Les dues formacions s'han manifestat en aquests termes després de conéixer-se que la Fiscalia Provincial de València ha demanat que s'òbriga una investigació per un presumpte delicte de prevaricació contra el regidor de Cultura Festiva i portaveu de Compromís en el consistori, Pere Fuset, per concedir l'explotació de servicis d'hoteleria a canvi del muntatge de les graderies dels concerts de Vivers.

Aquesta causa és independent de l'oberta contra l'edil per l'accident mortal d'un treballador durant la instal·lació per al mateix festival -en la qual la Fiscalia no li acusa- i per la qual s'asseurà en el banc dels acusats en els pròxims mesos.

La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha demanat a l'alcalde, Joan Ribó, "el cessament immediat del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset".

La decisió de la Fiscalia, ha declarat la representant 'popular', "deixa ja sense cap argument" a Ribó, de Compromís, i al PSPV perquè "aparten de les seues funcions Pere Fuset", i ha afegit que "si foren mínimament coherents amb el que han dit amb situacions judicials similars, no haurien de mantindre-ho ni un minut més com a màxim responsable de la Regidoria de Cultura Festiva".

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans (Cs) en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha qualificat d'"irresponsable", per part de l'alcalde que mantinga Pere Fuset com a regidor de Festes.

"Està molt bé que l'alcalde recolze al seu equip, però defendre l'indefensable pot tindre conseqüències molt negatives per a la ciutat de València. Els interessos partidistes i temes personals han de deixar-se de costat quan ocupes un càrrec públic i dirigeixes una ciutat", ha apuntat Giner, qui ha exigit a Ribó que Fuset "no siga el representant polític de les Falles de 2020".

"La justícia determinarà si finalment Fuset és innocent o culpable de la lamentable defunció d'una persona, al juny de 2017, però mentre transcórrega el juí, València i les seues Falles, que són Patrimoni de la UNESCO, a més de totes les seues festes, no poden celebrar-se amb Fuset de regidor de Festes", ha conclòs.