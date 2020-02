ACPV i Escola Valenciana creuen que la Llei de Funció Pública "retarda" el requisit i demanen una reunió amb Puig

En un comunicat, les dos entitats han assegurat que el text aprovat "no assegura la competència lingüística en tots els llocs de treball de l'administració valenciana" i han acordat sol·licitar una reunió conjunta amb el president, Ximo Puig, així com obrir una ronda de contactes amb els partits polítics amb representació a Les Corts per a garantir la seua inclusió en la tramitació parlamentària de la norma.

"No entenem per què, malgrat l'amplíssim consens de les principals forces sindicals i entitats cíviques valencianes, la inclusió de la competència lingüística en valencià haja sigut un obstacle per a la Conselleria de Justícia", han indicat, ja que "es tracta, simplement, d'aplicar el que ja s'ha acordat entre PSPV, Compromís i Podem".

I a més, han recordat, "la competència lingüística en la llengua oficial i pròpia és un fet que ja fa dècades s'aplica en altres territoris, tant dins de la nostra comunitat lingüística (Catalunya i Illes Balears) com, amb certes particularitats, de fora (Galícia i País Basc)".

Per açò, han reclamat que quasi 40 anys després d'aprovar-se l'Estatut d'Autonomia, "no hi haja més dilacions" i es garantisca en les relacions amb l'administració que el funcionariat que atenga siga competent en les dos llengües.

"No comprenem que la Conselleria de Justícia, que forma part d'un govern que es declara compromès amb la normalització social del valencià, seguisca ajornant que els valencians puguem relacionar-nos amb l'administració en la llengua que l'Estatut proclama llengua pròpia i oficial", han conclòs.