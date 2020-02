La minisèrie de suspens 'La Fossa' juga amb "el passat com a vertigen" en una coproducció de TV3 i À Punt

"Cada personatge porta en el seu interior una fossa on enterren el passat. Durant la sèrie van desenterrant eixe passat", ha explicat en declaracions a Europa Press el director d'aquesta producció valencià-catalana, Agustí Vila, que ha destacat que aquesta sèrie, de 40 minuts de durada per cadascun dels seus quatre capítols, "té ganxo".

'La Fossa', que s'estrena aquest diumenge 16 de febrer a les 22.35, és una coproducció d'À Punt, Tv3, Wise Blue Studios i Bausan Films. A més, ha comptat també amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i l'Institut Català dels Empreses Culturals (ICEC).

Aquest 'thriller', en el qual es revelen crims passats i presents, pren com a punt de partida l'assassinat d'un jove que treballa en l'exhumació d'una fossa de la Guerra Civil i que obri una investigació policial que revelarà crims passats i recents. La sèrie està dirigida per Agustí Vila i compta amb intèrprets com Nausicaa Bonin, Sergio Caballero, Pau Durà, Toni Clement i Juli Mira, entre uns altres.

El director de 'La Fossa' ha expressat que l'aspecte que més li va interessar d'aquesta història és "que la investigació policíaca va en paral·lel a la investigació dels personatges sobre el seu passat". "Un país que no té memòria no pot sobreviure, com tampoc els personatges que no accepten el seu passat. Tots ells tenen un deute amb el passat, no acceptar una pèrdua, i la imatge seria que cada personatge porta en el seu interior una fossa també on enterren el passat. Durant la sèrie van desenterrant eixe passat", ha desenvolupat Vila.

El director ha precisat que la qüestió de la memòria "no està agafada a nivell polític", sinó que s'aborda "a un nivell més profund", com un "deute amb el passat" dels personatges que protagonitzen aquesta història.

Però la memòria no és l'únic eix sobre el qual gira 'La Fossa', sinó que també apareixen històries d'amor o històries de filla-pare, encara que sempre "amb el passat com a vertigen". "La història policíaca enganxa. Hi ha diverses trames paral·leles, en cada capítol hi ha dos sospitosos, està estructurada de manera que puga enganxar", ha avançat Vila, qui també ha posat en valor la banda sonora que acompanya la història, d'Arnau Bataller. "És un dels valors de la sèrie. Treballa molt bé dos línies, una més històrica i de comunitat i una altra més de personatge, més intimista", ha emfatitzat.

"SINERGIES AMB ALTRES CADENES"

En l'acte de presentació de la sèrie també ha participat el sotsdirector de Continguts i Programació d'À Punt, Ernest Sorrentino, qui ha assenyalat que es tracta de la primera coproducció d'una minisèrie per a televisió amb TV3, amb l'IVC i l'ICEC: "Per a nosaltres és molt important poder tindre aquestes sinergies en altres cadenes tant per a poder fer ficcions de més qualitat a un preu assumible i també pensant en el sector audiovisual, que puguen mostrar el seu treball i treballar en altres territoris".

Referent a açò, ha apuntat que "hi ha determinats gèneres televisius que, per les seues característiques, són més cars, com la ficció". "Així que nosaltres entenem que amb la televisió que fem, fer nosaltres a soles una ficció és un cost molt elevat. Si podem, ara amb TV3, però ho podem fer amb qualsevol altra autonòmica", ha subratllat.

Sobre 'La Fossa', ha posat en relleu que es tracta d'un "producte televisiu car" i ha destacat que "això es nota". "La sèrie té una factura quasi cinematogràfica i es dedica temps i recursos al que cal. A nivell de direcció, de fotografia, d'interpretació, de muntatge, el guió, es nota que és un producte de qualitat", ha destacat.

Quant al format triat per a 'La Fossa', el sotsdirector de Continguts i Programació d'À Punt ha explicat que per a la televisió valenciana "el format de minisèrie és una cosa molt atractiva" perquè "és el format que tant a nivell nacional com internacional més està triomfant". "Cada vegada és més difícil veure capítols de 13 capítols", ha postil·lat.