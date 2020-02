Els usuaris de Rodalies a la Comunitat rebran un bitllet gratis si el tren es retarda 15 minuts o es cancel·la

Així s'arreplega en el 'Pla de Xoc' per a atallar la situació de la xarxa de rodalies valenciana que va anunciar la setmana passada el ministre José Luis Ábalos, i que aquest divendres s'ha perfilat en la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu d'aconseguir, abans que acabe el 2020, els estàndards de qualitat i puntualitat de la mitjana espanyola.

El pla inclou també més manquinistes: 17 reasignats d'altres destinacions, que augmentaran la plantilla un 8,5%, i altres 19 gràcies a un avançament de les taxes de reposició de personal en Renfe. Abasta l'entrada en funcionament d'un torn per a manteniment de combois, quatre efectius d'assistència tècnica en línia, el reforç de personal en estacions, la implantació, de manera "pionera" a la Comunitat Valenciana, d'una 'app' amb la qual l'usuari podrà saber on està el tren a temps real i un canal de Twitter per a cada línia.

Així ho han anunciat aquest divendres el secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Perdro Saura, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana, en la qual també han participat el president de Renfe, Isaías Táboas, el comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Boira, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.