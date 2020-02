Sara Carbonero utiliza una foto en el hospital para felicitar el cumpleaños a su íntima amiga Isabel Jiménez

La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez es de aquellas que perdura en el tiempo. Desde que se conocieron en los platós de informativos, las dos periodistas son inseparables.

Por eso, este 14 de febrero, como regalo de cumpleaños y de San Valentín, Sara ha querido homenajear a su amiga en una publicación de Instagram muy conmovedora.

"Parafraseando a una gran amiga portuguesa, yo siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda", empezaba Carbonero expresando el amor que le tiene a su compañera.

En la publicación habla de las decenas de fotos que tienen juntas: en eventos, en las salas de maquillaje, en el plató... Pero la foto que ha subido es una de las más especiales para la periodista y mujer de Iker Casillas.

"Lo que no teníamos era ninguna en el hospital".

La foto de las dos en el hospital que ha subido en la publicación tiene un significado muy especial para ambas, y es que muestra uno de los peores momentos de Sara y cómo su amiga no se separó de su lado.

"Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo", continuaba.

Recuerda cómo cambiaron los vestidos por las batas de hospital, cuando pedían comida mexicana a domicilio a la habitación y ponían el altavoz con sus canciones favoritas para bailarlas en la terraza. Sin duda, la amistad que comparten es muy especial.

"Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad, pero ahora sabemos que es indestructible".

El mensaje ha emocionado a todos los fans de las periodistas y a sus allegados. La modelo Ariadne Artiles no ha podido resistirse a comentar lo bonito que le ha parecido el mensaje: "Qué bonito es encontrar a alguien con quien poderlo compartir todo, y tú más bonita que nadie con y sin maquillaje amiguita"

"Al final todo pasa pero esas manos seguirán cogiéndose siempre. ¡Muchas felicidades pero esta vez a las dos!", comentaba también la actriz Aurora Carbonell.

Sara Carbonero tuvo que someterse a una operación el pasado mes de mayo para ser intervenida de un tumor en su ovario. Una situación que sirvió para unir, aún más, a las dos amigas.

"Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo. Tus notas, tus flores, tu sonrisa a todas horas", son algunos de los recuerdos a los que ha recurrido Sara Carbonero para darle las gracias y felicitar como si fuera su hermana a Isabel Jiménez, porque, como bien dice Sara al final, forma parte de la familia que uno elige.