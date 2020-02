Rebordinos defiende diferenciar la obra artística de las personas y muestra su preocupación por la "ola de puritanismo"

Rebordinos se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en San Sebastián, por la dimisión "colectiva" de los miembros de la dirección de la Academia del Cine de Francia tras las críticas recibidas por, entre otras cuestiones, las nominaciones a los premios Cesar de la última película del director Roman Polanski.

El director del certamen cinematográfico donostiarra ha preferido ser cauto en sus opiniones sobre esta cuestión porque, según ha dicho, no conoce muy bien el caso y "habría que estar ahí y saber qué condicionantes políticos hay".

No obstante, ha opinado que "si empezáramos a hacer un revisionismo de la historia, cada vez que nos encontráramos a un personaje impresentable sea por machista, por maltratador, por defraudador, por ladrón, nos cargaríamos un montón de obras maestras de la historia del conocimiento y del arte".

A su juicio, "cuando alguien comete un delito, sea el que sea, tiene que ser juzgado y condenado en función de la ley". "A partir de ahí, eso corresponde a los jueces, no a mí", ha añadido.

En esa línea, ha afirmado que seguirá "disfrutando del cine de Buñuel, aunque probablemente su conducta respecto al género femenino no sea la mejor del mundo". "En el caso de Polanski, creo que una cosa es él, su persona, y otra su personaje. Son dos cosas diferentes", ha insistido.

"PURITANISMO"

Rebordinos ha asegurado que, "obviamente cualquier criminal, cualquier maltratador tiene que ser juzgado a cualquier nivel", pero se ha mostrado convencido de que "hay una ola de puritanismo, de revisionismo, de que de alguna forma nos empiezan a poner policías del pensamiento y me preocupa mucho".

"Creo que empieza a haber mucha autocensura, en todos los temas no solo en el de la mujer. Willy Toledo va a ser juzgado por 'cagarse en Dios' y me parece demencial, y como éste muchísimos casos de gente por mostrar una opinión, que me puede caer mal, que me puede parecer incluso impresentable", ha expresado.

Tras defender la "libertad de expresión" y que "el arte tiene que tener un componente provocador", el director del Festival de San Sebastián ha alertado del actual "momento de fuerte involución política". "Hay demasiados censores, demasiada gente diciendo al resto del planeta lo que tiene que hacer", ha concluido.