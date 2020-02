Fuset té "tranquil·litat absoluta" sobre la nova investigació per prevaricació que demana obrir Fiscalia contra ell

Fuset s'ha pronunciat així en un comunicat en relació amb la petició del ministeri públic que s'òbriga una investigació contra ell per suposadament concedir l'explotació de servicis d'hoteleria a canvi del muntatge de les graderies dels concerts de Vivers.

Aquesta causa és independent de l'oberta contra l'edil per l'accident mortal d'un treballador durant la instal·lació per al mateix festival i per la qual s'asseurà al banc dels acusats en els pròxims mesos.

Sobre aquest tema, l'edil ha manifestat que no ha rebut cap notificació oficial sobre la nova investigació, per la qual cosa ha volgut "ser prudent" com, ha dit, "ho he sigut sempre".

Ha indicat que la nova investigació li donaria oportunitat, "per fi", de poder declarar sobre una qüestió per la qual tinc tranquil·litat absoluta i sobre la qual fins ara no he tingut cap ocasió de poder ser ni tan sols preguntat", ha asseverat.

Fuset ha incidit que aquesta qüestió "en cap moment ha format part de la instrucció anterior -accident mortal de Vivers- i, per tant, no he tingut dret a explicar la veritat com en altres ocasions, on la meua declaració o la de testimonis ha produït l'arxiu de la causa", ha subratllat.