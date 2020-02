Oltra dona el seu suport als agricultors i demana un "lobby mediterrani" a Brussel·les: "Som el rebost d'Europa"

"La dieta mediterrània la plantem ací; no ix dels llibres de cuina, ix de l'horta. Som el rebost d'Europa, l'horta de la UE", ha reivindicat en la roda de premsa després del ple del Consell, preguntada per la multitudinària desfilada de tractors que ha omplit aquest divendres el centre de València.

Oltra ha recordat que els agricultors es manifesten per tota Espanya i en països europeus com França, remarcant que la Generalitat només té una part de la competència i que la resta correspon al Govern i a l'"àmbit geopolític" de la UE.

La PAC centra un dels objectius del seminari de govern que va celebrar el Consell aquest cap de setmana a Dénia (Alacant), per a "generar un lobby de pressió contra una política que es va conceptuar de manera centralista per als interessos de l'agricultura continental". "L'agricultura mediterrània es va quedar on estem, en la perifèria", ha lamentat, i ha exigit que tinga el pes que mereix en qualitat, salut i unes ajudes que "paradoxalment, deixen molt a desitjar".

"ANEM A SEGUIR PRESSIONANT"

Per a aconseguir-ho, ha insistit que la Generalitat manté el seu full de ruta de traslladar les reivindicacions al nou Govern de Pedro Sánchez perquè defenga els interessos dels productors en les institucions europees. "Anem a seguir pressionant perquè l'agricultura valenciana tinga el pes que es mereix", ha garantit.

En tot cas, Oltra ha posat l'accent que el Consell està "al costat dels agricultors en una reivindicació bàsica: tenen dret a viure dignament del seu treball". "És tan fàcil com això", ha subratllat, defenent que "tenen dret a viure dignament de llaurar la terra".