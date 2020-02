Fiscalia demana investigar si Fuset va prevaricar en concedir l'explotació d'uns taulells en els concerts de Vivers

Aquesta causa és independent de l'oberta contra l'edil per l'accident mortal d'un treballador durant la instal·lació per al mateix festival i per la qual s'asseurà en el banc dels acussats els pròxims mesos.

El nou procediment contra Fuset se cenyiria, segons han confirmat a Europa Press fonts judicials, a un delicte de prevaricació en relació a la presumpta concessió comercial que va fer l'edil en els concerts de Vivers del 2017, de tres taulells de bar i cinc llocs de menjar, a canvi del muntatge de la graderia. Segons estima el ministeri públic, aquesta decisió va poder anar en contra de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Aquesta petició es remetrà al Deganat de Jutjats, des d'on es repartirà a un òrgan judicial i s'adoptaran les diligències que s'estimen oportunes.

La nova causa sorgeix després de les indagacions realitzades mentre s'instruïa l'accident mortal en el muntatge de les graderies per als concerts de la Fira de Juliol de Vivers del 2017. La família del mort ja havia demanat que s'investigara Fuset per aquest delicte, i ara la Fiscalia també ho ha requerit.

Precisament, Fuset s'asseurà pròximament en el banc dels acusats per aquest accident, en un procediment obert per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu i un altre contra la seguretat dels treballadors. La Fiscalia no li acusa en entendre que no era encarregat de realitzar les obres ni el promotor, mentre que la família de la víctima li demana cinc anys de presó.

ACCIDENT VIVERS

Els fets van ocórrer a la fi de juny del 2017 i van transcendir el 4 de juliol d'aquell any. L'operari va morir quan participava en els treballs de muntatge i instal·lació de les graderies per als concerts de Vivers. A causa del sinistre, la Inspecció de Treball va imposar a l'Ajuntament de València una sanció de 40.000 euros.

A més del regidor, en la interlocutòria de procediment abreujat el jutge apareix com a processat l'Ajuntament de València, responsable civil subsidiari, a més de diverses persones físiques i jurídiques, entre elles l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana i contractes i subcontractes que es van encarregar de l'organització de l'esdeveniment.