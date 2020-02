El preu de la vivenda al Cabanyal puja més del 20% l'any 2019

"La idiosincràsia típica del barri, juntament amb l'esforç econòmic que està fent l'Ajuntament per la rehabilitació de la zona, ha incrementat la presència dels compradors internacionals al Cabanyal", assegura el director de vendes d'Engel & Völkers a València Platja, Enrique Martínez, en un comunicat.

La firma destaca que el 40% del total de les compravendes realitzades per la immobiliària en la zona "ha estat protagonitzada per clients estrangers amb un clar perfil inversor". Aquesta "elevada" demanda ha tingut un impacte directe en l'increment dels preus, fins a tal punt que el Cabanyal ha registrat "la major pujada de preus de tota la ciutat de València", afig.

Encara que la variació de preus fluctua segons les zones i ha pujat un 20% de mitjana, les vivendes en el carrer de la Reina o les cases tradicionals han arribat a incrementar-se un 30% el 2019.

Martínez confirma que "existeixen zones i tipologies de vivenda molt concretes que superen ja els 2.200 euros/m2 quan l'estiu del 2018 se situaven en 1.750 euros/m2".

"La previsió per al 2020 apunta a una forta demanda en les propietats situades en el Cabanyal que donarà lloc a un procés de consolidació de cara als pròxims exercicis", afig el director de vendes d'Engel & Völkers.

La transformació cultural i d'oci juntament amb els canvis produïts en la infraestructura urbana adaptant-la a la qualitat de vida de les persones ha revitalitzat la zona.

També ha canviat el perfil de comprador cap a un client més preocupat pel pla urbanístic d'una zona sostenible. No obstant açò, cal destacar que les cases típiques de la zona han patit un increment major en el preu per la facilitat de convertir-les en lloguers vacacionals.

INTERÉS DE FRANCESOS, SUÏSSOS I COLOMBIANS

Dins de l'interés internacional, sobreixen tres nacionalitats: francesa, suïssa i colombiana, a les quals s'ha unit un major nombre de sol·licituds per part de clients d'altres països europeus, d'Amèrica del Nord i del Sud, així com per part d'altres zones menys habituals com Israel.