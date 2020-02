El camp valencià pren els carrers pel seu futur i exigeix mesures al Govern: "Pedro, ajuda'ns o perirem"

Els manifestants, secundats per les organitzacions més representatives del sector a la Comunitat Valenciana -Unió de Llauradors, ASAJA Alacant-Jóvenes Agricultores, Federación Provincial de Agricultors i Ganaderos de Castelló (Fepac-Asaja) i Unión de Pequeños Agricultores i Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)-, volen marcar "un punt d'inflexió" en la lluita pel futur del camp i el de l'Espanya buidada amb aquest marxa, "una de les manifestacions més importants" que s'han convocat de la seua història.

La marxa ha arrancat sobre 11.00 hores amb un tractor que transportava dos tarongers, que van ser tallats com a símbol de l'"asfixiant i desesperada" situació que travessa el sector. A continuació un cotxe amb dos altaveus anava recordant totes les peticions dels agricultors i altres sis tractors, en fila de dos i amb cartells que reivindicaven 'L'agricultura no es tira al fem', 'Nosaltres donem menjar, els polítics ens maten de fam' o 'L'Agricultura és cultura i no un esport d'aventura', tancava la comitiva que ha encapçalat la marxa.

A continuació milers d'agricultors, ramaders i apicultors arribats en autobusos de les tres províncies, i reforçats per uns 500 tractors, secundaven aquesta protesta per a exigir uns preus justs per als seus productes que els permeten viure.