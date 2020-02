El lleó 'Lubango' es muda del zoològic de Lisboa a la bandada de quatre femelles de Bioparc

El 'rei de la selva' està en la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) perquè en l'últim segle ha desaparegut el 90% de la seua població i només sobreviu a Àfrica, detalla el parc en un comunicat.

A la fi de l'any passat, Bioparc va lamentar la mort del lleó 'Teimoso', malalt i d'avançada edat. Des d'aleshores es va coordinar internacionalment l'assignació d'un nou mascle, 'Lubango', que pren el nom d'una ciutat angolesa.

Aquest lleó és de la subespècie d'Angola (Panthera leo bleyenberghi) i s'incorporarà a la bandada de quatre femelles formada per 'Luana' i 'Sortuda', també procedents de Lisboa, i 'Tata' i 'Shanga', nascudes a València.

La població mundial de lleons ha passat de 200.000 exemplars fa un segle a poc més de 20.000, amb una disminució del 50% en els últims 25 anys. Aquestes xifres urgeixen la necessitat de canviar les conductes i passar a l'acció en la seua conservació, segons les estimacions de projectes com el 'Lion recovery fund', finançat per la Fundació de Leonardo DiCaprio, i organitzacions com Twenty Four Lions.

La visió dels lleons és de les més impactants per als visitants. Poden contemplar-los sobre la seua talaia rocosa mentre vigilen els ramats d'antílops de la sabana. Aquesta imatge evoca la bellesa de la naturalesa salvatge amenaçada i es recrea per a recordar el deure de protegir-la.

Paral·lelament, el parc contínua al febrer amb la promoció 'amb causa' pel seu 12 aniversari, amb totes les entrades per '18+1€' els caps de setmana i del dia 24 al 29. Durant tot el mes, els passes anuals 'B! general', 'Infantil' (4-12 anys) i '+65' tenen un preu únic de '38€+1€'. Eixe euro de més, enguany es destina a projectes de conservació de grans primats a través de la Fundació Bioparc.