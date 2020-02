Tudanca acusa a Igea de haber pasado de "verlo todo" a "no ver nada" y recuerda las críticas del portavoz a Quiñones

"Supongo que desde dentro sabrán más. Que nos lo cuenten en la legislatura de la transparencia y de la regeneración. Podemos empezar por esto", ha ironizado.

De este modo ha respondido Tudanca a preguntas de los periodistas tras las declaraciones del vicepresidente y portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde defendió que, de momento, no se puede hablar de corrupción en el caso de la venta de todoterrenos de guardas forestales que investiga un juzgado de Valladolid y por la que Suárez-Quiñones comparecerá en sede parlamentaria el 26 de febrero.

Tras ironizar sobre que Igea era el "adalid" de la regeneración ética, Tudanca ha lamentado que el vicepresidente y portavoz haya pasado de "verlo todo" a referirse ahora a "cuestiones del pasado" y a "aquellas personas de las que usted me habla". "Las cosas más duras contra este consejero no las ha dicho el PSOE si no el portavoz del Gobierno", ha insistido para preguntarse por los motivos de la "defensa apasionada" del consejero que están realizando tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el propio Igea.

"Se tapan los ojos y los oídos pero la corrupción campa por sus anchas", ha sentenciado el secretario regional del PSOE en referencia a las "nuevas irregularidades" que se investigan en el caso de la venta de los todoterrenos de los guardas forestales que, según ha aclarado también el socialista, no se ha inventado el PSOE sino que ha llegado a los tribunales.

Tudanca se ha vuelto a preguntar si alguna vez alguien en la Junta va a asumir alguna responsabilidad aunque, preguntado por la prensa sobre para quién y qué responsabilidades concretas pide, ha abogado por esperar a la comparecencia de Suárez-Quiñones del próximo 26 de febrero para, a partir de lo que explique el consejero, decidir "con toda la contundencia" los pasos que hay que dar en ese y en otros casos a partir de un "trabajo serio de investigación", como el realizado en el caso de la trama eólica, ha recordado, "bien documentado" y alejado de "acusaciones o infundios".

Preguntado por la comisión de investigación de las eólicas y tras escuchar las críticas del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que ha acusado al PSOE de pretender montar un circo para lo que sólo les faltaría "ponerse la nariz", Tudanca ha respondido que si alguien se tiene que poner una nariz es la de Pinocho en el caso del PP al que ha pedido que "deje de mentir" ya que ese caso ha supuesto la pérdida de mucho dinero.

"Que se dejen de echar tinta de calamar y de explicaciones con toda la tranquilidad", ha exigido el socialista a los 'populares' mientras que De la Hoz ha apostado una vez más por dejar trabajar a la comisión "con rigor y seriedad" alejado de los "escándalos gratuitos" y de ese "circo" que quieren crear, a su juicio, los socialistas.