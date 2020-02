El exconcejal de ASIA, Villalba y su hermana condenados a cuatro años y tres meses por la trama del agua

En concreto, se les condena a un año y nueve meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y a dos años y medio por un delito continuando de cohecho. La magistrada, no obstante, absuelve a ambos del delito contra los derechos de los trabajadores por el también habían sido acusados.

La sentencia condena también al acusado I.R.S.B., que era directro territorial de una empresa, a dos años y medio de prisión, también por delito continuado de cohecho.

La magistrada ha absuelto al resto de acusados de los delitos por los que venían siendo acusados, incluida la empresa Aquagest que estaba acusada como persona jurídica.

Además, en la sentencia queda reflejado que se considera que existen motivos suficientes que justifican dar inicio a posibles medidas contra la abogada C.T.A., para quien el Ministerio Fiscal había solicitado que se adoptaran medidas disciplinarias, habida cuenta de su renuncia el día antes de que empezara la celebración de las sesiones del juicio oral.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, comunica también que no ha lugar a efectuar pronunciamiento condenatorio alguno relativo al tema de la indemnización solicitada por la acusación particular ejercida en nombre del Ayuntamiento de Corvera.