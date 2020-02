El Ayuntamiento de Salamanca aprueba el nuevo presupuesto con 158,7 millones, un 4,1 por ciento más alto que el anterior

Este documento ha contado con el voto a favor de los grupos del Partido Popular y Ciudadanos y con los votos en contra de los ediles de la oposición, tanto los del PSOE como los del Grupo Mixto, conformado por las ediles de Podemos e Izquierda Unida.

En su presentación, el concejal de Hacienda y portavoz de la formación popular, Fernando Rodríguez, ha destacado que se trata de las primeras cuentas realizadas conjuntamente por los grupos del PP y Cs tras un acuerdo de gobierno "sustentado en un completo y amplio programa".

El interviniente del otro grupo del Ejecutivo, el concejal de la formación naranja Juan José Sánchez, ha apuntado que se trata de "un presupuesto potente", que llega "en beneficio de todos los salmantinos", con unas líneas de actuación "bien definidas" y que "consolida las rebajas fiscales" en el municipio.

El portavoz de los socialistas, Juan José Mateos, ha lamentado unas cuentas para 2020 que llegan "tarde, con retraso" y "con falta de diálogo y de consenso político" con los grupos de la oposición, además de estar "lleno de purpurina por fuera" al "retorcer la realidad" y "no tener nada nuevo", también ha criticado que esté "lleno de 'fakes news'" con proyectos que "no se han hecho antes, presentes en presupuestos pasados, y que no se van a hacer este año".

La edil del Grupo Mixto y militante de Izquierda Unida, Virginia Carrera, ha apuntado que el nuevo documento de ingresos y gastos llega "mal y tarde", en el que "nada cambia" y que "será incumplido" pues el equipo de Gobierno tratará de "mover el dinero de un lugar a otro", además de "no abordar los problemas de manera integral".

En cuanto a la también integrante del Grupo Mixto y de Podemos, Carmen Díaz, ha criticado que "carece de plantilla y de relación de puestos de trabajo", y que en su lugar, según sus palabras, presenta un documento que "no detalla" el número de funcionarios, personal eventual y las escalas, además de "fortalecer" estructuras como la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes o Turismo de Salamanca con actividades que "debería hacer el Ayuntamiento".

PRESUPUESTO

Según el equipo de Gobierno, formado por PP y Cs, el documento, al que no se han incorporado las enmiendas presentadas por Podemos e IU -no han contado con apoyo del resto de grupos-, destina una cantidad cercana a los 20 millones al fomento del empleo y del conocimiento e incorpora, por primera vez, una partida para extender el programa de apoyo al talento a la FP.

Además, tal y como han reseñado en sus intervenciones los intervinientes en la sesión de PP y Ciudadanos, Fernando Rodríguez y Juan José Sánchez, los presupuestos llegan con 6,2 millones más que en el ejercicio pasado, "sin subir los impuestos y congelando la práctica totalidad de las tasas y precios municipales".

Asimismo, han asegurado que mantiene la calidad de los servicios, sin dejar de cumplir con el pago a los proveedores y sin renunciar a la reducción de la deuda, que este año se situará en 47,4 millones, 2,7 millones menos que la actual, con una ratio de endeudamiento del 32 por ciento.

Sobre inversiones, el Ejecutivo local ha destacado los 23,1 millones de euros que suman los capítulos 6º y 7º del presupuesto municipal con operaciones como la Estrategia TORMES+, el vial de acceso al nuevo Hospital de Salamanca, la rehabilitación de la Torre de Los Anaya, la reforma de la Escuela Infantil de Pizarrales y del Mercado de San Bernardo, la urbanización del Sector Peña Alta, el inicio de las obras del Puerto Seco, las ayudas a la rehabilitación de viviendas, la finalización del Centro de Convivencia Victoria Adrados, o el desarrollo del Área de Rehabilitación Urbana de la Chinchibarra.

Además, según el Gobierno local, al margen de esos más de 23 millones de euros para inversiones, el presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo contempla casi 9,5 millones adicionales, que irán destinados especialmente a la construcción de 204 viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Para programas sociales, Fernando Rodríguez ha destacado en la sesión que el 58,5 por ciento tiene "carácter social" con 26 millones de euros, que están dirigidos a "mejorar la vida de la gente" y que "se vuelcan con las personas mayores", entre otros colectivos.