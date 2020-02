Alberto Chicote critica a una marca de comida americana por una receta de arroz con chorizo, cebolla y guisantes

La dieta mediterránea es todo un éxito, por su múltiples propiedades y su variedad de platos. Por ello, la comida española está muy extendida por todo el mundo. La tortilla de patata o la paella son dos de las más conocidas, aunque en ocasiones es difícil que la receta no se desvirtúe fuera de España.

Eso le ha pasado a una marca de comida estadounidense, Tasty, que tiene una cuenta en Twitter en la que publica vídeos con diferentes recetas. "Esta versión simplificada del popular arroz con marisco español os dejará rebañando el plato", publicó el pasado jueves.

La polémica está servida (en la mesa, en este caso), pues la paella es una de las recetas que más versiones tiene y a la que más barbaridades le echan muchos extranjeros. En este caso no preparan paella, sino arroz con marisco, pero los ingredientes que utilizan son bastante extraños. Tanto, que incluso Alberto Chicote ha saltado en Twitter para criticarlo.

"Pero ¡vamos a ver! ¿De dónde demonios saca esta gente las recetas? Guistantes, chorizo, arroz arborio, cebolla, zumo de limón, cuece tapado... ¡Es que no pega ni media!", tuiteó el famoso chef.

Pero ¡¡¡VAMOS A VER!!!

¿De dónde demonios sacan estas gentes las recetas??

Guisantes, chorizo, arroz arborio, cebolla, zumo de limón, cuece tapado...

Y es que en España no solemos echar cebolla ni chorizo a este tipo de platos. Además de que en la receta utilizan zumo de limón al final en lugar de exprimir la fruta directamente. Y poco hay que añadir sobre la forma de cocerlo, pues la paella y estos arroces se hacen descubiertos, y se tapan al final, con el fuego apagado, para que coja más sabor en los últimos minutos.

Sin duda, poco tiene de receta española y, de hecho, no es para nada una "versión simplificada", como explican, casi se podría decir que es más complicada y con más ingredientes. Pero, si en España no nos ponemos de acuerdo con qué ingredientes lleva la paella o si la tortilla de patata es mejor con cebolla o sin cebolla, estas versiones extranjeras no son tan extrañas.