Casi dos millones de mujeres en España mantienen relaciones sexuales de riesgo

Casi dos millones de mujeres españolas tienen cada año relaciones sexuales de riesgo, según un estudio farmacoeconómico realizado por especialistas encabezados por el doctor Iñaki Lete Lasa, de la unidad de Gestión clínica de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Araba, Vitoria, con la colaboración de la compañía HRA Pharma. El estudio fue publicado en la revista médica ‘Gynecological Endocrinology’.

La investigación asegura que los 1.997.435 coitos no protegidos pueden ocasionar 299.615 embarazos no deseados cada año. Los datos se han obtenido mediante la realización de encuestas en varios países europeos, indicó HRA Pharma en un comunicado.

En el caso de España, la muestra contó con la participación de 1.000 mujeres de 18 a 40 años que cumplían la condición de haber tenido relaciones sexuales desprotegidas en los últimos doce meses. Los datos concluyen que las españolas “aún carecen de una efectiva formación en salud sexual”.

El estudio determina otro dato de gran relevancia: el 61% de las mujeres encuestadas no utilizó la anticoncepción de emergencia tras un coito de riesgo. Y el 11% de ellas alegaba que desconocía la existencia de este recurso. Existe un 50% de mujeres que no utiliza la anticoncepción de emergencia debido a la baja o nula percepción del riesgo de embarazo tras la relación sexual no protegida.

El uso de esta pastilla de emergencia podría suponer una disminución de entre un 9 y un 10% el número de abortos, evitando 8.000 interrupciones voluntarias de embarazo cada año. En España, el uso de anticoncepción de emergencia en el año 2017 supuso un ahorro de 101.271 embarazos no deseados, según datos de la organización.

Esta investigación europea y española ha sido auspiciada por HRA Pharma, firma que considera que “la mujer debe tener la oportunidad de tomar decisiones informadas”. La compañía desarrolló un anticonceptivo de urgencia, ‘EllaOne’, que impide la fecundación tras una relación sexual no segura y por lo tanto evita el embarazo no deseado.

“No es por tanto una píldora abortiva, sino que se limita a retrasar la ovulación y por tanto evita la fecundación. Tiene un activo exclusivo, el acetato de ulipristal, más afectivo que el resto de anticonceptivos”, explica HRA Pharma en su escrito.

En este sentido, el informe concluye que en el supuesto caso de que todas las mujeres que tuvieron al menos una relación sexual desprotegida hubiesen utilizado una pastilla con el activo levonorgestrel (LNG) se podrían haber evitado 255.672 embarazos, frente a la cifra de 271.651 embarazos no planificados que se habrían evitado si se hubieran decantado por consumir una pastilla con el activo de acetato ulipristal (AUP).