“Creixement moderat i estabilitat” per a enguany en el turisme valencià

L'any 2020 es presenta amb perspectives de “creixement moderat i estabilitat” per al sector turístic de la Comunitat Valenciana. Així ho va assegurar ahir el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que va afirmar que el seu departament té com a objectiu “enfortir el model” turístic, “aportar valor” i “ajudar” a la seua transformació amb el canvi digital, l'economia circular i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, sense oblidar que “la revolució humanista és i serà fonamental”.

La Generalitat va presentar ahir les previsions turístiques per a enguany després de fer balanç de les dades turístiques de 2019, un any en què el turisme internacional va créixer un 3,9% i la seua rendibilitat va augmentar un 7,9%. Entre aquests, va destacar l'augment d'arribades de turistes de mercats com el francés (+15,2%) o l'alemany (+11,6%), que van compensar el descens del 1,5% dels britànics.

Per a Colomer, aquesta baixada de turistes procedents del Regne Unit “en un moment donat”, en plena incertesa pel brexit, no és preocupant ni es pot afirmar que siga estructural. De fet, la Comunitat és la que millor ha aguantat el turista britànic en aquest context.

Així mateix, en 2019 va incrementar la motivació per oci i vacances del turista estranger (+3,8%), “un indicador que reforça la nostra estratègia de diversificació de productes i experiències, que a més es poden gaudir durant tot l'any”, va destacar Colomer.

Del turisme nacional, la despesa realitzada en la Comunitat Valenciana per residents a Espanya va créixer també. Les dades de l'INE mostren que fins a setembre la despesa per viatge es va incrementar un 5,6% i el nombre de viatges dels espanyols, un 2,9%, un 5% el dels propis valencians i un 1,3% el dels madrilenys.

En l'ocupació turística en 2019, la mitjana d'afiliats a la Seguretat Social en les branques d'Hostaleria i Agències de Viatge, estimada en 184.047, va pujar un 4,1%. Per a Colomer, “l'ocupació creix evidenciant la força del sector en la dinamització econòmica de la Comunitat Valenciana”.

Respecte a les perspectives per a enguany, espera un 2020 de “moderat creixement i estabilitat” per a la Comunitat, que es troba “entre les comunitats autònomes amb millors expectatives empresarials”.

Colomer va explicar que la qualificació de l'oferta hotelera i el control de l'oferta d'habitatges turístics “contribueixen a la creació d'ocupació”, i en aquesta línia va ressaltar que “durant 2019 s'ha incrementat l'oferta d'establiments hotelers de 4 i 5 estreles un 5%, i ja representa més de la meitat de l'oferta”.

El responsable de Turisme va anunciar també que en 2020 la Comunitat Valenciana serà “la primera destinació turística a fer diagnòstic de la implantació dels ODS en municipis turístics”. En matèria d'infraestructures turístiques, aquest 2020 s'està treballant per a posar en marxa nous CdT a Morella, Requena, Alcoi i l'ampliació del de València. A més, es treballa en l'adequació de la normativa turística i durant el mes passat ja s'han aprovat tres nous decrets de governança turística, disciplina turística i de l'Estatut del Municipi Turístic.

Colomer va voler deixar clar que la recuperació de la fisonomia del litoral valencià després del temporal Gloria és “irrenunciable”. Al seu judici, “les coses no es poden deixar trencades, s'han de reparar”, per la qual cosa va exigir a la Direcció General de Costes –dependent del Ministeri de Transició Ecològica– que done “garanties de defensa” a les platges ja que “fa molts anys que no inverteix al ritme que toca”, va lamentar.

Per al responsable de Turisme, “arribar puntuals a la cita amb el turisme per a Pasqua i estiu és un repte imprescindible”, i el seu departament ja té tot avaluat i “els encàrrecs a punt per a quan siga necessari entrar i reparar”, encara que prèviament han d'intervindre la resta de les Administracions, primer amb la neteja de les platges i després amb la regeneració de la fisonomia que correspon a l'Administració central de l'Estat, a través de la Direcció General de Costes.

El Pla d'Acció per a 2020

Eixos. El Pla d'Acció de Turisme per a 2020 se centra en tres eixos: accions enfocades cap a la demanda, per a incentivar l'oferta i transversals d'impuls al sector.

Demanda. Destaca el Pla Operatiu i de Màrqueting 2020. Preveu un intens calendari promocional que abasta l'assistència a 45 fires turístiques amb èmfasis en l'especialització: turisme actiu, senderisme i accions lligades a obertures de noves rutes aèries.

Exterior. S'han planificat més de 250 accions internacionals amb Turespaña, reforçant la presència en actuacions de promoció de producte i en mercats com el britànic, alemany, francés o el nord-americà.

Oferta. L'any passat, Turisme va destinar prop de 10 milions d'euros a incentius a la competitivitat de l'oferta turística. Té 11 línies d'ajudes que cobreixen una “àmplia gamma d'actuacions”.