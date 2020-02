La emotiva carta de Gonzalo a Susana tras su ruptura en 'La isla de las tentaciones': "No me quedan fuerzas"

Los concursantes de La isla de las tentaciones se reencontraron seis meses después de su experiencia en República Dominicana. Sin embargo, Gonzalo Montoya no acudió a la reunión con Susana Molina, aunque sí le escribió una emotiva carta en la que expresaba sus sentimientos tras su ruptura en el reality.

La murciana se citó con Mónica Naranjo en la emisión que ofreció este jueves Telecinco. La presentadora entrevistó a la joven para saber qué pasó después de un reality que marcó un antes y un después en sus vidas. Así, Susana explicó que ambos quedaron de nuevo para aclarar su situación, pero el joven no entró en razones. Tras su conversación no volvieron a hablar, pero se tienen cariño.

La entrevistada aclaró que se encuentra en un buen momento, ya que hizo lo que realmente sentía, y que estaba dispuesta a reencontrarse con Gonzalo en el especial que preparó el programa. Pero, para su sorpresa, el sevillano decidió no acudir y optó por sincerarse a través de una misiva.

Mónica, a Susana: "Te deseo que seas tan feliz como te mereces" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIsla6mesesDespuéspic.twitter.com/lhKJeb1hEH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 13, 2020

El mensaje de Gonzalo: "Estos seis meses me han desgastado"

La presentadora le prestó a la de Murcia una tablet para que leyera el mensaje de su exnovio: "En primer lugar quiero decir que nada me hubiera gustado más que estar ahí, feliz y alegre como he sido siempre. Pero tú me conoces muy bien y sabes que si no estoy allí es porque no me quedan fuerzas después de todo lo que ha pasado", rezaban las primeras líneas.

La joven continuó leyendo el texto en voz alta: "Estos seis meses me han desgastado como si fuesen años, te he perdido a ti y aún me machaco constantemente intentando comprender el porqué. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de los pequeños detalles. Haber estado hoy ahí solo iba a suponer más dolor", expresó emocionada.

"Con la luz de los focos nació una bonita historia de amor y se apagó en las brasas de la última hoguera. Una parte de mí se quedo allí con ella", concluía la carta. Con la voz entrecortada, la ganadora de Gran Hermano 14 confesó que con el texto había revivido su noviazgo de 6 años, aunque no quiere retomarlo: "Siento que me estoy dedicando el tiempo que me merecía", aclaró.

Por y para siempre en mi corazón♥️.#LaIsla6MesesDespuespic.twitter.com/2wl2lID2Z8 — Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) February 13, 2020