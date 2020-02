Abascal, sobre el pin parental: "Hay que denunciar el acercamiento de la sexualidad a los menores"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a defender este jueves el pin parental y la necesidad de "denunciar el acercamiento de la sexualidad a los menores", porque considera imprescindible "respetar su inocencia". Lo ha hecho en una entrevista en RTVE, en la que ha insistido en el "derecho" de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

El líder de la formación de extrema derecha ha denunciado que en muchas ocasiones a los niños se les transmite contenido, fuera de las enseñanzas regladas, que los padres "no controlan, no han elegido o no quieren que se les enseñen".

Después de que este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya avalado las devoluciones en caliente en las fronteras españolas, Abascal ha asegurado que en la formación política que preside son partidarios de expulsar a quien se encuentra "de forma ilegal en España".

"(Las devoluciones) se deben producir en caliente, en templado o en frío. Cuando alguien es encontrado en situación ilegal en España debe ser devuelto a su país. Hay que entrar llamando a la puerta, respetando las leyes, no saltando vallas, pateando a la autoridad", ha asegurado el líder de Vox.

Violencia de género y datos sobre agresiones sexuales

Preguntado por el director del segundo informativo de RTVE, Carlos Franganillo, sobre la violencia de género, Abascal se ha reafirmado en la postura de Vox de no singularizar a la mujer y ha incidido en buscar soluciones "específicas contra la violencia", independientemente del género de la víctima.

Asimismo, ha pedido conocer la nacionalidad de los autores de agresiones sexuales, pues considera que hay lugares del planeta cuyos habitantes "tienen esta tendencia más acusada, no respetan a la mujer y esta es tratada como un objeto". "Queremos los datos, podremos elegir cuál es la inmigración que preferimos", ha recalcado.

Venezuela y el separatismo, "con la sartén por el mango"

Abascal también ha enviado un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha vuelto a acusar de mentir a los españoles y, especialmente, a los votantes socialistas. Ha asegurado que, tras "no respetar lo prometido en campaña", ahora "Venezuela y los separatistas tienen la sartén por el mango".

En esta línea, ha afirmado que existen documentos en Bolivia sobre Venezuela que "se están investigando" y pondrían al Gobierno "en una situación muy comprometida". Según Abascal, incluyen "pagos, modos de financiación a la política española y la judicatura".