Tu horóscopo diario: viernes 14 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 14 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Buscarás la calma en todos los sentidos para terminar la semana y verdaderamente es lo que más te interesa. No caigas en discusiones, no es el momento de aclarar las cosas conforme a tus intereses. Ya tendrás tiempo de volver a intentarlo.

Tauro

Vivir con algo más de tranquilidad y despreocupación es algo que te parece negativo, pero que no lo es en absoluto. No te tomes todo tan a pecho, en especial los comentarios o cotilleos de las redes sociales. No merecen la pena y eres consciente de ello.

Géminis

Plantéate si no te merece la pena dejar de lado la tecnología por un rato y salir a dar un paseo sin móvil. Si lo pruebas, comprobarás que dejas de estar pendiente de cosas completamente superfluas que te quitan tiempo para observar lo que te rodea.

Cáncer

Tu tendencia romántica, ensoñadora, se acentúa hoy y te gustará estar pensando en alguien especial. Si tienes pareja, vas a mostrarte muy detallista y organizarás una noche única, de esas que siempre se pueden guardar en la memoria.

Leo

Recibes cierta notificación que te trae una esperanza de poder arreglar un asunto laboral que se te escapaba de las manos ya que cambiar las reglas está fuera de tu alcance. Ahora respiras con más tranquilidad porque aumentan tus posibilidades.

Virgo

Hoy tu optimismo regresa porque ves la perspectiva de unos planes nocturnos francamente apetecibles. Te olvidarás de los problemas y no te importará pasar una noche algo más larga y frenética que de costumbre. Todo será muy divertido, brillante.

Libra

Haces bastante planes para el fin de semana y eso está bien, pero no te comprometas demasiado con alguien que se está poniendo algo pesado y cuyo plan no es del todo de tu agrado. Dale largas y no cedas, te lo pasarás mejor a tu aire o con otra gente.

Escorpio

Hoy querrás vivir tu libertad en todos los sentidos y lo vas a conseguir porque harás lo que más te apetezca sin que nadie te venga a decir nada. Dejas ciertos temores de lado y te lanzas a la aventura. Eso te abre la mente y te libera de complejos absurdos.

Sagitario

Observa bien hoy antes de actuar si te enfrentas con una situación o una persona desagradable o tóxica. No es necesario que mientas o finjas, pero sí que disimules un poco que no es de tu agrado. En cuanto puedas, sal de ese círculo social.

Capricornio

Guardas cierta información que no quieres que nadie sepa porque eso te puede perjudicar profesionalmente. Eso es adecuado e inteligente, pero no podrás controlar a todo el mundo a tu alrededor. Ojo con la información que se pueda escapar.

Acuario

Físicamente, hoy lo que mejor te vendrá es tomarte un descanso y no querer alargar la jornada hasta altas horas. Es mejor que planees una noche tranquila, y si quieres celebrar algo, hazlo mañana. No sufrirás tanto cansancio y disfrutarás más.

Piscis

Echarás de menos a alguien con quien te gustaría estar hoy y no puedes porque las circunstancias te lo impiden. Puede que lleves una especie de “doble vida” sentimental que te trae alguna tristeza. Pero has aceptado las reglas del juego, asúmelo.