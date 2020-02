El 'Pacte' rechaza la comparecencia de De Juan en el Parlament, aunque acepta la de la Oficina del Menor y el IbDona

En la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos y Deportes celebrada por la tarde, en total se han rechazado tres comparecencias en relación a este asunto y se han aprobado únicamente la del director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo, y de la directora del IbDona, Maria Duran.

En concreto, la comparecencia de De Juan ha sido rechazada con siete votos en contra (PSIB, Unidas Podemos, MÉS y GxF), la abstención de El PI y los votos a favor de Vox, PP y Cs.

Los representantes de los partidos que apoyan al Govern han justificado su negativa en que De Juan ya compareció en el Consell de Mallorca y en que no se trata de un cargo del Govern.

"Creemos que se tiene que mantener en todo momento el máximo respeto institucional y competencial", ha dicho la diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor. Desde MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha pedido "prudencia" y "respetar la autonomía de cada una de las instituciones". Por su parte, la diputada del PSIB Beatriz Gamundí ha pedido a la oposición que haga "propuestas que ayuden a generar un cambio sustancial".

La Comisión también ha rechazado llamar a comparecer a la directora insular de Infancia y Familia del Consell, María de los Ángeles Fernández, y de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern, Fina Santiago -que ya realizó una comparecencia parlamentaria-.

"¿QUÉ TIENEN QUE OCULTAR?"

La diputada del PP Margalida Durán ha acusado a la izquierda de querer "tapar toda la información sobre el caso" y ha considerado que no es suficiente la comparecencia que protagonizó De Juan en el Consell de Mallorca. "Tiene la obligación de venir, y Podemos, MÉS y el PSIB no deberían impedirlo. Si no tiene nada que esconder, sólo le haremos preguntas", ha dicho.

Durán también ha criticado que cuando se pidió la Comisión de Investigación, el PSIB "dijo que sí la quería" si abarcaba más de una década, y después de que el PP aceptara esa condición, los socialistas se opongan.

Además, la diputada ha pedido a la izquierda que "no diga tonterías" al justificarse en que se trata de instituciones diferentes, puesto que hay "numerosos precedentes". "Aquí no puede comparecer nadie del PSOE, ya está bien", ha denunciado Durán. "¿No se les cae la cara de vergüenza?", les ha preguntado.

Por su parte, la diputada de Vox Idoia Ribas también ha argumentado que el Parlament está legitimado para solicitar la presencia de autoridades de cualquier institución autonómica.

"Quedan muchas preguntas por resolver y los ciudadanos merecen tener toda la información", ha dicho Ribas, que ha asegurado que De Juan no respondió a todas las preguntas en el Consell y ha avisado de que si se rechazan las comparecencias "el mensaje que se está proyectando es de oscurantismo". "¿Por qué ustedes no quieren que se sepa? ¿Qué tienen que ocultar?", ha preguntado a los diputados del 'Pacte'.

Desde Cs, el diputado Juan Manuel Gómez ha considerado "necesario que se den explicaciones" y ha denunciado que el 'Pacte' esté "haciendo un veto a toda la oposición".

Por su parte, la diputada de El PI Lina Pons ha explicado que consideran que quienes están obligados a comparecer son los cargos que todavía no lo han hecho, motivo por el que no ha apoyado la comparecencia ni de De Juan ni de Santiago; y que son partidarios de una comisión de investigación. Pons también ha abogado por no convertir este asunto en "una guerra política que trasciende a los medios".