El efecto isla de calor está adelantando seis días la primavera en ciudades

Imágenes de satélite de docenas de ciudades de EE UU muestran que la vegetación en áreas urbanas se vuelve verde antes, pero es menos sensible al cambio de temperatura que en regiones rurales próximas.

Es un síntoma de la forma en que las ciudades atrapan el calor, un fenómeno conocido como el 'efecto isla de calor', explican los autores de un estudio publicado en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El estudio examinó imágenes satelitales de 85 grandes ciudades de los Estados Unidos entre 2001 y 2014. Las imágenes satelitales permitieron a los investigadores detectar los cambios en el verdor de las plantas y así determinar el momento en que las plantas comienzan a crecer en primavera. Los datos muestran que el inicio de la estación llegó en promedio seis días antes en las ciudades estudiadas que en las áreas rurales circundantes debido al efecto de isla de calor.

Yuyu Zhou, profesor de Ciencias Atmosféricas en Iowa State y coautor del estudio, dijo que poca investigación ha investigado la conexión entre el efecto isla de calor y la fenología, o el estudio de fenómenos naturales cíclicos y estacionales. Zhou dijo que este tipo de información será cada vez más importante a medida que los científicos intenten predecir cómo responderán las plantas a las condiciones ambientales cambiantes, incluido el cambio climático y la urbanización.

"En el futuro, queremos tener más precisión en nuestros modelos del sistema terrestre para predecir cambios en nuestro medio ambiente. Tener en cuenta las interacciones entre la temperatura y el cambio fenológico en la vegetación significará que esas predicciones del modelo mejorarán", dijo Zhou.

Además de estudiar la diferencia urbano-rural del comienzo de la temporada de primavera, los investigadores analizaron la tasa de avance del inicio de la temporada bajo calentamiento. El estudio encontró que el avance del inicio de estación de las plantas urbanas es menor que el de las plantas rurales con el mismo aumento de temperatura, lo que sugiere que las plantas urbanas se vuelven menos sensibles a la temperatura debido al efecto de isla de calor.

Meng dijo que podría deberse a inviernos más cálidos en las zonas urbanas. Algunos estudios han sugerido que los árboles deben enfriarse lo suficiente en invierno para responder a los aumentos de temperatura en primavera. La temperatura elevada de invierno en las ciudades reduce la acumulación de frío y provoca una disminución de la sensibilidad de la fenología en las zonas urbanas. Zhou y Meng dijeron que hay discusiones en curso sobre la razón de la tasa de avance reducida, y que otros estudios deben profundizar en esta cuestión, pero sus datos respaldan esa afirmación.

"La temperatura es solo un factor para el momento del crecimiento de la vegetación, pero es claramente uno importante", dijo Zhou.