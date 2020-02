Detinguts dos homes a València per obligar una parella a pagar-los 3.000 euros i retindre'ls durant 12 hores

Els sospitosos ingressaven diners des d'un compte que no era seu als comptes bancaris de la parella, i després aquesta havia de traure-ho i entregar-li-ho. En una de les ocasions van romandre més de 12 hores en el domicili de les víctimes, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

Les investigacions es van iniciar a principis de desembre, en tindre coneixement els agents que una parella pel que sembla estava sent amenaçada per un grup de persones.

Durant les investigacions, els policies van esbrinar que la parella havia conegut un grup de persones en un parc mentre consumien, pel que sembla, marihuana i posteriorment, quan es trobaven en el cotxe, havia acudit el grup a amenaçar-los amb una navalla "perquè els pagaren 3.000 euros pel que havien consumit". En no poder la parella fer front al pagament, "els van oferir una altra manera de solucionar-ho".

Continuant amb les investigacions, els agents van esbrinar que el grup li havia sol·licitat a la parella els seus números de comptes bancaris, dient-los que rebrien 500 euros cadascú, i que després havien de retirar i entregar-li-ho en mà.

REBIEN DINERS EN ELS SEUS COMPTES QUE DESPRÉS HAVIEN D'ENTREGAR

Transcorreguts uns dies, els sospitosos es van presentar en el domicili de la parella i els van dir que "anaven a rebre novament diners que havien de traure i entregar-se'ls, mentre que a la dona pel que sembla li ficaven el canó d'un arma de foc en la boca", per la qual cosa la parella va accedir a allò sol·licitat.

Fins que no van rebre la transferència, no van abandonar el domicili de les víctimes, i van romandre en el mateix més de 12 hores. L'endemà, els sospitosos van tornar al domicili de la parella i van realitzar la mateixa operació, que després de rebre la transferència, van traure els diners.

En el transcurs de les investigacions, els agents van esbrinar que el compte bancari des del qual la parella havia rebut la transferència estava immersa en una investigació, ja que el seu titular s'hi havia adonat que li havien realitzat diverses transferències per un valor d'uns 32.000 euros a diferents comptes bancaris d'Espanya, probablement manipulant el seu telèfon mòbil. Dos dels comptes bancaris als quals havien realitzat aquestes transferències corresponien a la parella.

Com a conseqüència de les investigacions, els policies van identificar dos membres del grup i després de realitzar diverses comprovacions els van detindre com a presumptes autors dels delictes de detenció il·legal, amenaces greus, estafa i organització criminal. No obstant açò, es continua amb les investigacions per al total esclariment dels fets.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents policials, un ha passat a disposició judicial, mentre l'altre després de ser sentit en declaració va ser posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'Autoritat Judicial quan per a açò fora requerit.