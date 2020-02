Un fondo buitre sube el alquiler de protección social hasta 600 euros a decenas de familias en Pamplona

Mas de 160 familias están siendo afectadas por la subida del alquiler de sus viviendas de protección oficial en Pamplona, según informa el medio Noticias de Navarra. A partir de este año, los propietarios de las viviendas podrán subir los alquileres al haber pasado los 20 años obligatorios de estar destinadas para alquiler social.

Un fondo buitre se ha hecho con la propiedad de varios bloques en la avenida de Marcelo Celayeta y en el barrio de San Jorge en Pamplona, y ha anunciado a los residentes la subida del precio de los alquileres. Algunos de los vecinos denuncian subidas inasumibles de hasta 600 euros; algunos inquilinos que pagaban 290 tendrían que pagar ahora más de 800.

En el barrio de San Jorge, una mujer dice que si no paga antes del 31 de marzo, estará en la calle. "Yo soy madre soltera y con 1.300 € mi sueldo es inviable para pagar 780 €. Te fuerzan a entregarles tus llaves" .

A varios de los residentes se les acaba el contrato el mismo día y afirman que no pueden pagarlo y no tienen a dónde ir. "Con los ingresos que tengo,y con mi hija, no puedo hacerme cargo de esta subida", dice Javier, divorciado y con una hija a su cargo con un 70% de minusvalía.

Otra de las afectadas explica que el fondo no ha querido renovarles el contrato, "por tanto, el suelo se privatiza y pasa a ser vivienda libre". Además, a esta subida se le suman las subvenciones que han dejado de recibir del Gobierno de Navarra al no ser ya viviendas de alquiler protegido.

Este fenómeno ya se ha vivido en Madrid y Barcelona -ciudades con los alquileres más caros de España-, y, aparte de este caso en Pamplona, también se está manifestando en ciudades como San Sebastián.