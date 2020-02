Mar Leza, la bióloga experta en abejas, confiesa en 'La resistencia' que es alérgica a estos insectos

El pasado 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y para conmemorarlo desde La resistencia decidieron traer a una de las mejores, sino la mejor, biólogas de España, la mallorquina Mar Leza. Todos parecían saber por qué estaba allí, salvo Broncano, que aseguró no saber que ese era el motivo.

Tras ser informado por el director del programa Ricardo Castella, el presentador declaró: "pues no me gusta que como ayer fue el día traigamos a una científica, mola que vengas porque sí".

Mar Leza es una bióloga experta en abejas y ha recibido galardones como la Mención Doctorado Europeo y el premio Santander de Postgrado por el mejor expediente de promoción de los estudios de Doctorado en Biología de las Plantas.

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue cuando, hablando de las picaduras de abejas, la bióloga confesó ser alérgica a ellas. "¿Pero lo sabías antes de ser entomóloga?" contestó el presentador. Posteriormente, explicó que había desarrolladoesta alergia de tanto recibir picaduras del insecto.

La entrevista tuvo en su inicio una sorpresa para la audiencia, y es que Grison, el encargado de la música del programa, demostró que tiene un conocimiento amplio sobre el mundo de las abejas. Mientras comprobaban quién sabía más sobre este insecto, Castella ironizó: "Yo creo que de abejas saben igual, pero de polen Grison sabe más".

Tras las carcajadas, el cantante de beatbox prosiguió compartiendo su sabiduría y contó algo que incluso desconocía la propia cientifíca: "las abejas no producen cannabinoide". A esto Leza contestó que depende "de dónde vayan a recoger el néctar", y Grison concluyó: "No, porque el sistema endocrino que tienen no es endocrino-cannabinoide y no lo pueden sintetizar".

Nadie en el plató se lo esperaba, hasta que Broncano relacionó conceptos y le comentó: "¿pero todo lo que sabes de animales e insectos es para averiguar dónde puedes conseguir más droga?".

La entrevista prosiguió y centró el tema de conversación en las investigaciones de Leza sobre las abejas y, hablando sobre la organización de las colmenas y la relación que hay entre los zánganos, las abejas obreras y las reinas, la científica afirmó que puede haber un combate entre reinas, a lo que Broncano contestó: "eso ha pasado aquí en España un par de veces".

Por último, el programa estuvo marcado por el nuevo sofá que el futbolista Parejo les regaló y que estrenó Lezo, para que después entrase el cómico Ignatius Farray y lo destrozase con un cuchillo.