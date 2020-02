El pasado mes de septiembre Facebook lanzó en Estados Unidos una función para encontrar pareja dentro de su propia plataforma. El gigante tecnológico tenía previsto lanzar en Europa este servicio aprovechando el tirón del día de San Valentín, sin embargo el desembarco de Facebook Dating en el viejo continente tendrá que esperar.

Según el diario The Telegrph, la compañía no ha proporcionado a los reguladores de privacidad irlandeses la documentación adecuada que demuestra que Facebook Dating cumple con las nuevas reglas de privacidad de datos de la Unión Europea -el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)-.

La compañía tecnológica no informó a los reguladores de privacidad sobre sus planes europeos de Facebook Dating hasta 10 días antes de su lanzamiento programado, según un comunicado de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Ahora, dicho lanzamiento se retrasa hasta fecha desconocida.

Según Business Insider, Facebook por su parte está rechazando la declaración de los reguladores de privacidad y afirma haber cumplido con el RGPD y las solicitudes de dichos reguladores de privacidad. “Toda tu actividad de Dating permanecerá en Dating, no se compartirá con el resto de Facebook”, asegura la compañía en su plataforma.

No cumplir con el RGPD entrañaría para Facebook “una sanción millonaria, considerando el impacto, el volumen de usuarios afectados y los tratamientos efectuados -segmentación y perfilado, usando técnicas de inteligencia artificial...-”, explica a 20minutos Javier Prenafeta, abogado especialista en Tecnologías de la Información de la firma 451.legal.

Prenafeta nos recuerda que la red social “ha sido sancionado en el pasado por parte de autoridades de protección de datos, con multas elevadísimas y con arreglo a la normativa anterior”. Conforme al RGPD, las sanciones son proporcionales al volumen de negocio total anual (entre el 2 y el 4%), por lo que las multas serían "muy superiores".

El nuevo servicio de citas de Facebook

Facebook Dating, presente ya en más de 20 países, afirma ser un servicio que te ayuda a encontrar “personas a las que les gusta lo mismo que a ti”, utilizando los grupos a los que perteneces y los eventos a los que asistes como factor común para descubrir a tu posible amor.

Una de sus funciones más curiosas es la llamada ‘Secret Crush’, que te permite elegir en secreto nueve de tus amigos de Facebook sobre los que tienes un interés romántico.

Sin embargo, ¿no es un poco extraño que puedas ligar en el mismo espacio que utilizas para compartir fotos con tus sobrinos y conectar con antiguos compañeros del colegio?

El motivo de que la multinacional de Mark Zuckerberg se haya lanzado a esta aventura está bastante claro: la red social más grande del mundo quiere usar su base de usuarios gigante y su gran cantidad de datos personales para hacerse con una parte de los 4.500 millones de euros que los humanos gastamos en citas en Internet cada año.

“Facebook Dating no va de deslizar el dedo o tener que esperar a que le gustes a alguien para tener una primera oportunidad de de comunicarte con él o ella. Si estás interesado en alguien, puedes comentar directamente en su perfil o darle al botón del ‘Like’ para que lo sepa. Y si alguien te lo hace a ti y no estás interesado, puedes pasar”, explica la propia plataforma.

El servicio te empareja con amigos de amigos y con personas que no están en tu círculo de amigos, pero no lo hace con tus amigos a no ser que elijas usar ‘Secret Crush’ y ambos os agreguéis.