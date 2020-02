El risc d'introducció del coronavirus a la Comunitat Valenciana és molt baix i Sanitat demana "no generar alarmes"

La responsable de Sanitat ha assistit juntament amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, a la reunió extraordinària convocada pel Consell d'Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors de la Unió Europea (UE), que se celebra a Brussel·les. Una reunió en la qual s'ha compartit tota la informació sobre l'evolució actual del coronavirus i s'ha realitzat una avaluació de les mesures que s'estan prenent.

Ana Barceló s'encarrega durant aquest primer semestre de la coordinació de sanitat en el Consell de la UE en representació de totes les comunitats autònomes, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Després de la trobada ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha assenyalat que el Ministeri de Sanitat "està duent a terme una excel·lent tasca de coordinació entre les diferents autonomies per a fer front al coronavirus, un aspecte molt important perquè davant problemes de salut pública com aquest és necessari que tots estiguem perfectament coordinats".

"Podem estar tranquils perquè comptem amb un bon Sistema Nacional de Salut, totalment preparat per a fer front al coronavirus i amb els millors experts i professionals. A més, s'estan aplicant totes les mesures de precaució que ha establit l'Organització Mundial de la Salut", ha insistit.

En el cas de la Comunitat Valenciana, hi ha una Xarxa de Vigilància. D'aquesta manera, davant qualsevol sospita d'existència d'una malaltia infecciosa, com en aquest cas el coronavirus, s'activa un protocol en el qual intervenen nombrosos professionals que treballen en xarxa de forma coordinada.

Actualment els professionals d'epidemiologia de Salut Pública mantenen contacte directe i constant amb el Ministeri de Sanitat per a actualitzar totes les mesures que s'estableixen a nivell nacional sobre el coronavirus. Posteriorment aquesta informació es trasllada de forma instantània i coordinada a tots els equips i professionals de cada departament de salut.

La consellera de Sanitat ha manifestat que la Xarxa de Vigilància de la Comunitat Valenciana compta amb una àmplia experiència de més de 15 anys i "davant una mínima sospita de malaltia infecciosa s'activa tot un protocol en el qual s'impliquen nombrosos professionals, que estan disponibles les 24 hores del dia per a respondre davant qualsevol situació".

Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha designats per part de la Comissió de la Xarxa de Vigilància Microbiològica de la Comunitat Valenciana (RedMIVA), tres laboratoris per a l'anàlisi de mostres: els laboratoris de l'hospital La Fe, General de València i l'Hospital General d'Alacant. No obstant açò, tots els hospitals de la Comunitat estan capacitats per a arreplegar mostres que seran analitzades en eixos laboratoris designats.