Detingut un home que havia agredit familiars i estava fugit de la justícia des del 2016

L'actuació va començar quan una dona es va presentar en dependències oficials de la Caserna de Benicarló i va sol·licitar auxili després d'informar que el seu fill, que portava des de principis del 2016 fora de casa, havia tornat i que coneixia que tenia causes pendents amb la justícia, que no volia abandonar el domicili i que segurament portara un arma blanca per a evitar la seua possible detenció.

Els agents eren coneixedors que aquesta dona convivia amb altresfamiliars i que en anys anteriors havien sigut víctimes d'agressions per part de l'ara detingut, decretant-se diversos ordres de protecció, encara que el suposat autor va fer cas omís i va infringir les mateixes.

Per les agressions contínues realitzades per aquest home, el Jutjat penal número 1 de Vinaròs va decretar el 31 de gener del 2017 una interlocutòria de cerca, detenció i ingrés a la presó i 5 ordres de cerca, detenció i personació per delictes d'amenaces, lesions i trencament de condemna. El suposat autor, en ser coneixedor de la resolució dictada, va fugir de la localitat de Benicarló.

A aquesta persona li consten des de l'any 2010 i fins a l'any 2015 nombroses detencions per delictes de conducció per pèrdua de vigència del permís de conduir, amenaces, atemptat contra els agents de l'autoritat, cultiu i elaboració de drogues, lesions, maltractaments en l'àmbit familiar i trencament de condemna.

La Guàrdia Civil va establir un dispositiu de cerca d'aquesta persona i, després de la realització de nombroses perquisicions, va ser localitzada en l'exterior del domicili familiar. L'home, en veure's sorprès pels agents, va emprendre la fugida escalant la tanca perimetral de la vivenda cap a una zona on es trobaven arbres fruiters, quan els Guàrdies Civils li van donar abast i van procedir a la seua detenció.

L'operatiu ha comptat amb la participació d'agents pertanyents al Lloc Principal de Benicarló, d'Alcalá de Xivert-Alcossebre, de Peníscola i Policia Local de Benicarló.

El detingut, de 29 anys, juntament amb les diligències instruïdes, ha sigut posat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 en funcions de guàrdia, que ha decretat el seu ingrés a la presó.