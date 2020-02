Grups de Les Corts recolzen les "justes" reivindicacions dels agricultors davant una situació "dramàtica"

En declaracions als mitjans, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que és "un crit no només del sector, sinó de tota la societat valenciana" perquè està passant "una situació molt roïna" per problemes en la cadena comercial i també pel canvi climàtic.

"Estarem junts cridant", ha assegurat, perquè és un sector "que ha de ser recolzat" i cal buscar solucions perquè "és intolerable que es paguen uns preus absurds i els agricultors i ramaders no puguen tindre els ingressos mínims per a la supervivència".

Graciela Ferrer (Compromís) ha asseverat que li pareixen reivindicacions "justes" i cal donar suport al sector garantint en el marc estatal la rendibilitat del treball agrari, preus justs, i també treballant perquè la nova PAC tinga en compte l'agricultura mediterrània.

El diputat del PP José Juan Zaplana ha assegurat que el seu grup estarà en la manifestació donant el seu suport a un sector que "no estarà molt content" quan va a acudir a València amb els seus tractors fins i tot des del Baix Segura.

"La situació de l'agricultura a Espanya és dramàtica, però a la Comunitat Valenciana molt més" i "aquest govern que tant parla d'agricultura i canvi climàtic no està fent gens, i no ho diu el PP, ho diuen els treballadors del camp, que estan patint en les seues carns la falta d'atenció".

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, ha afirmat que acudirà a la manifestació i ha explicat que el seu grup ha presentat una proposició no de llei que té com a objectiu garantir els preus justs i la rendibilitat dels agricultors i ramaders, lluitant així contra "el drama" que travessa aquest sector "tan important per a la Comunitat Valenciana".

La iniciativa reclama reformar la llei de la cadena alimentària per a assegurar l'equilibri de preus, promoure un sistema de sancions més rigorós contra les pràctiques deslleials, instaurar la figura del mediador per a solucionar de manera àgil i gratuïta els conflictes entre productor i comprador, aprovar bonificacions per a compensar l'impacte de la pujada de l'SMI i destinar més recursos per a finançar les subvencions per als plans d'assegurances agràries combinats.

Ha subratllat "el compromís de Cs amb els agricultors sempre" i ha assegurat que el Consell "no està fent res". A més, ha lamentat l'"abandó" de l'IVIA, que "segueix llanguint", i ha posat com a exemple que "el Govern vaja a desmantellar quatre laboratoris de control de plagues de cítrics per a portar-los a Lugo".

Per a Cantó, la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, "no està fent un bon treball, no té la preparació necessària" i els agricultors se senten "abandonats". "Si estiguera fent el seu treball demà no es manifestarien", ha agregat.