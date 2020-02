El presidente del Imdeco defiende su actuación conforme a ley con la gerente y la oposición pide su dimisión

Mientras tanto, todos los grupos de la oposición han pedido su dimisión o que el alcalde, José María Bellido (PP), lo cese, después de que la gerente ha presentado su renuncia tras "presiones" que entiende que sufre del presidente para actuaciones, que, a su juicio, "podrían rozar la ilegalidad".

En rueda de prensa previa al Pleno, Torrejimeno ha dicho que se siente "apenado y triste", después de que, según ha expuesto, María Luisa Gómez fue designada por él "por su perfil profesional y su anterior etapa en el Imdeco", a lo que ha agregado que "lo primero es Córdoba por encima de nombres", de modo que "la ciudad se merece que se resuelvan todos los problemas encontrados en el Imdeco", ha defendido.

Además, ha señalado que "el gerente es un cargo de confianza" y él fue "quien apostó por ella", pero "tras ocho meses e innumerables conversaciones e incidencias", él decidió mandar un correo electrónico "para que quedase por escrito, igual que otras veces", según ha explicado, para agregar que "puede sonar a ultimátum, pero si se analiza el contenido del correo los dos primeros puntos son para haberlos hecho en los primeros meses".

Y es que, en palabras del edil, "estos puntos son vitales para el buen funcionamiento del instituto", por lo que considera la situación "surrealista", después de que "El Fontanar es la segunda instalación más importante del Imdeco y desde hace tres meses está sin coordinador", de forma que en enero "un trabajador se ofrecía a ser útil sin contraprestación económica", algo que el edil pidió analizarlo con el comité de empresa.

Asimismo, ha abundado en que "todo lo que aparece en el correo" se lo comunicó "en innumerables ocasiones". Y sobre "otras irregularidades" de las que le acusa, ha dicho que "siempre" ha seguido "las instrucciones que indicaba la gerente".

Igualmente, ha indicado que "hay muchas cosas pendientes de resolver", de manera que "en todo momento" ha intentado "reconducir la situación", según ha declarado, para reiterar que pide "disculpas, pero la gestión del deporte de la ciudad tiene que estar por encima de las personas", y ha agradecido la labor de la exgerente.

Entretanto, ha informado de que ha pedido una comparecencia voluntaria en el Pleno de marzo para "dar explicaciones de la situacion". Y sobre la petición de dimisión, ha mantenido que no se la plantea, igual que tampoco se plantea medidas contra la exgerente por las acusaciones contra él.

También, ha asegurado que en el gobierno local de PP y Cs y en su grupo son "un equipo junto, para lo bueno y lo malo"; que ha mantenido contactos con el alcalde sobre este tema, y ha aseverado que el PP no le ha mandado a un coordinador para gestionar el Imdeco, sino "a una persona que había sido gerente para consultarle ciertos temas", a petición del Imdeco, según ha puntualizado Torrejimeno.

Al hilo de ello, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha valorado que comparezca en el Pleno y "todos los grupos puedan pedir explicaciones", de forma que espera que "sea positivo".

Respecto a la situación del Imdeco, el edil de Presidencia ha apuntado que es "delicada y hay que poner todos de nuestra parte para que se resuelva lo más pronto posible, con el objetivo fundamental de que el deporte y los clubes no sea vean afectados con esta medida", a lo que ha agregado que "como equipo unido, solido y cohesionado se va a trabajar para buscar la mejor solución". A su juicio, "la oposición no puede pedir explicaciones y pedir medidas, habrá que escuchar las explicaciones".

LA OPOSICIÓN

Por su parte, la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, ha advertido de que Torrejimeno "no puede actuar" de la manera en que lo ha hecho, por lo que "tiene que dimitir" o que el alcalde lo cese, ante "incógnitas que no se van a resolver", pese a dar explicaciones en sesión plenaria.

En su opinión, "hay una complicidad con el alcalde", por lo que cree que "Bellido es el responsable, no solo porque le corresponde el reparto de tareas, sino porque estaba informado de lo que ocurría y había enviado al coordinador de Hacienda a resolver la situación", de modo que considera que "esto confirma que el Ayuntamiento va a la deriva, no hay un plan, no hay un gobierno y no hay gestión".

Según ha manifestado la socialista, "esta división de dos gobiernos en uno es un auténtico lastre para que la ciudad avance como merece", a lo que ha añadido que "la única solución que se les ha ocurrido durante la última semana es tapar las vergüenzas y disimularlas, como en el correo del Imdeco".

A su juicio, "a los cordobeses les sobra este concejal de Deportes que actúa así con su gerente, ni se merecen a un alcalde que si no toma cartas en el asunto consiente lo que ocurre". En palabras de Ambrosio, Bellido tiene que "dejar muy claro que esto no puede seguir siendo una huida hacia adelante y hay que tomar decisiones", motivo por el que ha subrayado que "el PSOE va a llegar hasta donde haya que llegar para evitar que se sigan gestionando los organismos públicos como si fueran una propiedad privada".

Mientras, el portavoz de IU, Pedro García, ha expresado que "ya se ha detectado lo que era el gobierno del cambio, algo que no se había visto en 40 años en el Ayuntamiento, que una gerente acuse a un presidente y concejal de pedirle que cometa ilegalidades en la gestión", a la vez que ha recordado que "la gerente estuvo con IU durante muchos años, donde se hizo una magnífica labor en el Imdeco", por lo que "es una persona de confianza".

No osbtante, ha enfatizado que "el alcalde no puede tener un delegado de Deportes que le ha pedido a su gerente que cometa ilegalidades en contrataciones", con "un modelo de gestión cortijero de Cs", y ha opinado que "es un mal ejemplo en un ayuntamiento que durante 40 años ha tenido, incluidos los gobiernos del PP, ejemplos de transparencia en gestión". Espera que el alcalde "quite las competencias al delegado y dimita".

De igual modo, la viceportavoz de IU Amparo Pernichi ha avanzado que "no solo se va a poner luz y taquígrafos en el Imdeco, sino en Infraestructuras y con la cesión/privatización del Rey Heredia".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que "el Pleno se ve eclipsado por un escándalo absoluto en el gobierno local", que, para ella, "se resume en que Torrejimeno se va al juzgado a denunciar a la gerente por las acusaciones o se va a su casa", a lo que ha agregado que "Bellido tiene un serio problema con su socio de gobierno, porque los errores de Cs rozan el escándalo y podrían acabar con problemas legales".

"Si Vox hubiera estado en el consejo del Imdeco, ésto no habría sucedido", dado que "hacemos una oposición dura de fiscalización, seguimiento y control", ha elogiado la edil. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Vox en la provincia, Alejandro Hernández, quien cree que "se han vivido episodios grotescos".

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha mostrado su "preocupación" por la dimisión de la gerente ante "situaciones muy graves", sobre las que el edil de Podemos Juan Alcántara ha dicho que "las acusaciones son de designar técnicos saltándose la legalidad y usar artimañas que ya se conocen de casos de corrupción". Así, ha zanjado que "nadie es imprescindible en política y Torrejimeno debe dimitir y no manchar el nombre de la institución".

Cabe destacar que las ediles de IU y Podemos han comparecido en rueda de prensa rodeados de representantes de CTA que portaban pancartas pidiendo la dimisión de Manuel Torrejimeno y que luego han exhibido en el salón de plenos.