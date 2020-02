PP acusa a Sánchez de generar un "gravísimo problema" en Sniace mientras el Gobierno regional está "a verlas venir"

Así ha reaccionado, en un comunicado, Fernández-Teijeiro después de que la compañía informara ayer, miércoles, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la cancelación, cinco años antes de lo previsto, del contrato por parte de la empresa Cogen del arrendamiento y gestión de la planta de cogeneración de Sniace, achacándolo al recorte en la retribución a la producción de energía eléctrica.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega ha subrayado que Sniace es una empresa de "gran importancia para toda la comarca del Besaya" y ha afirmado que el hecho de que el Ministerio para la Transición Ecológica haya dado a conocer una propuesta en la que se recortan las retribuciones a la producción de energía eléctrica, "ha tenido como consecuencia un gran perjuicio" para esta empresa.

"Los socialistas están demostrando ser unos auténticos expertos en crear problemas donde no había y de no resolver los que ya existen. Esto puede ser la puntilla", ha advertido Fernández-Teijeiro, quien ha opinado que Torrelavega "no se merece el trato que está recibiendo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", al que ha acusado de dejar a la ciudad "abandona a su suerte".

Además, la portavoz popular ha criticado también a la actitud del Gobierno de Cantabria, del que ha dicho que "está a verlas venir".

Y es que, en su opinión, "no es de recibo" que el consejero de Industria convoque "ahora deprisa y corriendo" a las empresas y a los agentes sociales, cuando el anuncio del Ministerio de rebajar las ayudas a la cogeneración se dio a conocer el pasado 9 de enero.

"El Gobierno de Revilla ha tardado más de un mes en reaccionar, y cuando lo ha hecho ha sido presionado por las empresas del sector", ha afirmado.

Fernández-Teijeiro ha afirmado que el Gobierno de Cantabria "debe dejar de dar la espalda" a la ciudad y "asumir su responsabilidad de una vez por todas, dando verdaderas soluciones a los graves problemas" que están impidiendo que la capital del Besaya "pueda mirar al futuro con ilusión y no con desasosiego".

Además, ha opinado el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), "no puede estar callado por más tiempo y debe defender los intereses de la ciudad por encima de cualquier otra consideración, ejerciendo con firmeza y determinación la labor para la que ha sido elegido".

Tras expresar la preocupación del PP "por todo lo que está ocurriendo", Fernández-Teijeiro ha manifestado que "ya es hora de que Torrelavega cuente para los gobiernos de España y de Cantabria, ya es hora de que ambos se ocupen de Torrelavega y no precisamente para generar problemas, sino para solucuionarlos".