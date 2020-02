La jutgessa d'Erial envià comissions rogatòries a cinc països en un any per a seguir el moviment de diners de la trama

20M EP

El Jutjat d'Instrucció número 8 de València, encarregat del conegut com cas Erial, va enviar comissions rogatòries al Principat d'Andorra i a altres quatre països en un any per a seguir el moviment dels diners de la presumpta trama, que va obtindre 11.209.028 euros en comissions il·legals en l'època en la qual Zaplana era president de la Generalitat Valenciana.