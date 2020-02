El Botànic celebra el pla per a reduir llistes d'espera, Cs qüestiona les xifres i el PP demana la dimissió de Barceló

Així ho han assenyalat responsables de sanitat dels grups parlamentaris en relació al pla, presentat en roda de premsa per Barceló, amb el qual Sanitat vol reduir el nombre de pacients en espera quirúrgica un 25% i la demora mitjana a 70 dies al final de la legislatura, amb una inversió enguany de 35,2 milions.

José Juan Zaplana (PP) ha sigut especialment crític amb l'anunci, ja que el pla no inclou, al seu juí, "gens nou" perquè "inclou tres parts: la contractació de personal, com cada vegada que falten professionals; l'autoconcert, per al qual sempre hi ha hagut una línia, i el pla de xoc, que sempre ha estat".

Per açò, creu que "se'ls han acabat les idees" i ja "ha arribat l'hora d'ensenyar-li la porta d'eixida perquè deixe el càrrec" per "no tindre idea de gestió sanitària" i ser "incapaç de solucionar els problemes dels professionals sanitaris i dels pacients".

La socialista Carmen Martínez ha assegurat que estan acostumats a les crítiques del PP i al fet que presenten aquesta qüestió com "l'apocalipsi" quan "van deixar en herència llistes d'espera poc transparents, que estaven en els calaixos, i poca inversió".

Al seu juí, el Pla Òptima és "una aposta decidida, eficaç" per a millorar les llistes d'espera, una cosa que "no és fàcil" perquè són resultat també en part de l'augment de l'esperança de vida. "És una qüestió que no se soluciona ràpidament, però sí s'està fent una inversió", ha dit, posant en valor la transparència de mostrar dades per departaments i especialitats cada mes.

Des de Compromís, el diputat Carles Esteve ha celebrat que la reducció dels dies d'espera en l'últim mes "és una bona notícia" que ha de ser, al seu torn, "un incentiu per a seguir millorant".

Ha mostrat el seu suport al pla que proposa Sanitat, especialment a les contractacions de professionals, i ha valorat els "nous criteris de transparència". Sobre aquest tema, ha proposat que "s'audite especialment els departaments que trauen les millors xifres, que pareix van a ser els que estan privatitzats".

La diputada d'Unides Podem Irene Gómez ha lamentat, per la seua banda, que el PP use aquest tema com a "arma llancívola" i ha afirmat que aquest pla "ha arribat a temps, és ambiciós, necessari" i tindrà el suport del seu grup.

La diputada de Cs Yaneth Giraldo ha criticat que Barceló presentara el pla "en una compareixença a la seua mesura, sense les preguntes incòmodes de l'oposició i donant les dades com a ella li interessa", i ha assenyalat que eixes xifres "no són reals".

"Esperem que almenys es complisca la mitat de la mitat d'eixe pla tan meravellós, pel bé de tots els valencians que estan esperant més de 180 dies o fins i tot un any per a poder ser atesos quirúrgicament", ha dit, encara que "vista la trajectòria durant cinc anys" ha mostrat els seus dubtes.

Vicente Roglá (Vox) ha valorat l'augment de la inversió, però ha demanat una comissió de seguiment per a avaluar i controlar les llistes d'espera perquè "s'ha augmentat el pressupost però les llistes han seguit creixent".