Auvasa establece un protocolo para limitar la exhibición de mensajes ajenos al servicio en los letreros de autobuses

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el objetivo es mantener la principal función de los letreros exteriores disponibles en los vehículos, que no es otra que proporcionar al usuario la información acerca de la línea y destino del vehículo, de modo que el servicio de preste en las adecuadas condiciones para los usuarios.

El protocolo recoge que, de modo general, sólo se utilizarán letreros intercambiables para mostrar información relacionada con el servicio, como son los últimos servicios o recorridos especiales.

Excepcionalmente, se utilizarán textos en letreros intercambiables para campañas de información institucional relacionadas con el objeto social de Auvasa, siempre que su solicitud se realice por parte de la Concejalía de Movilidad y Espacio Urbano, y con al menos una semana de antelación.

En la solicitud se deberán incluir los textos a mostrar, de acuerdo con las limitaciones de caracteres indicadas anteriormente, y procurando que los textos sean legibles y fácilmente entendibles por la ciudadanía.

Para utilizar los letreros intercambiables por iniciativa de cualquier otro tipo de entidad u organización, se deberá establecer de antemano un convenio que regule este uso y, en todo caso, se aplicarían los mismos criterios funcionales que en el caso anterior.

Generalmente, en el letrero frontal se muestra la línea, origen y destino del recorrido, en el posterior el indicativo de línea y en el lateral el indicativo de la línea y el destino. Ese es, según señalan las mismas fuentes, el "principal y exclusivo" objeto de los letreros exteriores en los vehículos.

Este hecho, han incidido, es de especial interés en aquellas paradas en las que confluyen varios vehículos de diferentes líneas en el mismo instante, en paradas situadas en giros de calle o en paradas situadas en vías rápidas con poca afluencia de viajeros.

Todos ellos son casos en los que el usuario dispone de poco tiempo para poder comprobar el vehículo al que desea acceder antes de que efectúe su llegada a la parada.

Los textos que se exhiben en los letreros se programan previamente en el sistema de ticketing y se exportan a los vehículos en el momento de carga de parámetros, que se realiza diariamente cuando el autobús se encuentra en las cocheras de la Empresa. Los textos se muestran, por lo tanto, de forma automática cuando el conductor introduce en la máquina expendedora la línea y sentido del recorrido en el que presta servicio.

Adicionalmente, es posible programar textos para letreros intercambiables, que se muestran de forma intermitente de forma combinada con los textos nominales de línea, origen y destino. Estos textos, que se activan en el equipo de ticketing, se muestran tanto en el letrero delantero como en el lateral, sustituyendo el texto de origen y destino.

De este modo, y durante un tiempo aproximado de cinco segundos (fijo y no configurable), se deja de mostrar la información de origen y destino, lo que habitualmente "genera confusión, y múltiples quejas entre los usuarios".

Los textos a mostrar como letreros intercambiables tienen una limitación en cuanto al número de caracteres, que puede alcanzar un total de doce caracteres por línea como máximo, teniendo en cuenta que el letrero frontal se muestran dos líneas y en el lateral solamente la segunda línea.

Esta limitación da origen en que en muchos casos se muestren textos poco descriptivos de la temática a la que hacen referencia.

Se entiende por convenios de colaboración aquellos en los que la Administración o Ente Público colabora con un particular a fin de alcanzar un objetivo de interés general, sin perjuicio de que el particular pueda tener también el interés de obtener de la firma del convenio una ventaja para sí mismo, "patrimonial o no, pero sin que en ningún caso prevalezca este posible elemento patrimonial, sino la colaboración entre ambas partes para el logro de un fin público".

MENSAJES EN LOS LETREROS DURANTE 40 DÍAS EN 2019

En el año 2019 se mostraron diferentes textos intercambiables en un total de cuarenta días, en los que los usuarios se vieron afectados de forma negativa en cuanto a la información mostrada de línea, origen y destino, que no estuvo disponible la mitad del tiempo de servicio de cada vehículo.

Además, se apunta que el cambio de letreros afecta negativamente al mantenimiento de los tablilleros, dado que los puntos DOT-LED se quedan bloqueados siendo ilegible cualquier mensaje.