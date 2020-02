Quirónsalud celebra los diez años de la primera operación quirúrgica en España para curar la diabetes tipo 2

"El 99 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 2 que se someten a esta operación deja de inyectarse insulina desde el primer momento. Además, se reduce el nivel de colesterol, hipertensión y triglicéridos y disminuye el peso de los pacientes rápidamente.

Por tanto, su estado de salud y calidad de vida es mejor", ha afirmado el jefe de Servicio de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del Hospital Quirónsalud Zaragoza, Jorge Solano, quien en este mes de febrero celebra el décimo aniversario de una intervención pionera en nuestro país.

Gracias a esta operación, numerosos pacientes han conseguido un cambio de vida drástico y una mejora de su salud y bienestar que, a priori, creían imposible. Es el caso de Ismael Gracia, uno de los primeros pacientes en someterse a esta operación hace diez años quetenía que inyectarse insulina 5 veces al día, estuvo a punto de perder un dedo del pie y, además, su madre falleció por esta enfermedad con solo 42 años.

Por otra parte, Óscar Navascués, el primer paciente, ha relatado una situación más alentadora ya que al conocer el diagnóstico y saber que se podía operar, se decidió de inmediato: "A pesar de que todavía no se conocían los resultados y con mi familia en contra, quise operarme lo antes posible y, ahora, casi no soy consciente de que han pasado 10 años y esa rápida decisión evitó que esta grave enfermedad me provocara otros muchos problemas de salud".

10 AÑOS CAMBIANDO VIDAS

Desde febrero de 2010, el doctor Solano ha realizado junto a su equipo más de 700 operaciones de bypass gastrointestinal para personas diabéticas de toda España, circunstancia que ha afianzado a la unidad como una de las que más experiencia tienen en nuestro país y una de las más destacadas del mundo en cirugía metabólica.

Esta técnica consiste en conectar una parte del estómago directamente con el intestino delgado para evitar que la comida pase por el duodeno y las inmediaciones del páncreas.

Así, se impide que las hormonas causantes de la subida del azúcar reaccionen anulando el efecto de la insulina. La intervención se lleva a cabo a través de laparoscopia mediante cinco incisiones en el abdomen, con anestesia general. Dura entre 30 y 50 minutos y lospacientes pueden irse a casa transcurridas 48 horas y reincorporarse a la vida laboral entre una y tres semanas después.

Este tipo de cirugía es más segura y eficaz y menos dolorosa e invasiva para el paciente que otros procedimientos utilizados actualmente. Deja menos cicatrices y reduce tanto el riesgode infecciones en la herida como de problemas cardiacos y pulmonares.

El doctor Solano ha subrayado que "esta técnica ha evolucionado mucho en poco tiempo; en Quirónsalud Zaragoza fuimos pioneros hace diez años realizando operaciones que duraban entre tres y cinco horas a una media de 35 minutos en quirófano mediante laparoscopia".

Además, el bypass gastrointestinal ofrece resultados a largo plazo a diferencia de otras técnicas que tienen un alto índice de fracaso a los pocos años y no solucionan otros problemas asociados".

Por otra parte, ha expuesto Solano que esta técnica ha supuesto un cambio de 180 grados en la cirugía de obesidad. "Ya no solo conseguimos que adelgacen, sino que usamos diversas técnicas de bypass para curar otras enfermedades como hipertensión arterial, niveles elevados de grasas en sangre (triglicéridos y colesterol), insuficiencia renal, hígado graso; las cuales se solucionan en los primeros días o meses tras la cirugía, incluso mucho antes de alcanzar la pérdida de peso esperada".

Este es el motivo por el que el que la "cirugía de obesidad" ha pasado a llamarse "cirugía metabólica", técnicas que el doctorSolano ha aplicado ya a más de 1.500 pacientes.

CIFRAS DE ÉXITO

Además de que el 99,2 por ciento de los pacientes abandonan la insulina desde el primer momento tras la operación, el 82 por ciento de los pacientes operados logra controlar la enfermedad y no necesita pastillas. El 98 por ciento disminuye su nivel de colesterol inmediatamente y el 72 por ciento baja sus triglicéridos de forma notable. La hipertensión arterial desaparece en el 66% de los casos y tan solo el 17,8% necesita controlarse únicamente con pastillas.

LA DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA

El 13,8 por ciento de la población española mayor de 18 años sufre diabetes tipo 2; de los cuales 3 millones ya estaban diagnosticados mientras que 2,3 millones desconocían haber desarrollado la enfermedad, como indican las cifras del Estudio di@bet.es. Por este motivo y porque a veces los signos no se muestran claramente, se considera a la diabetes tipo 2 la epidemia del siglo XXI, con el riesgo, además, de ser una enfermedad "muda".

En cuanto al sexo y a la edad, el 29,8 por ciento de las mujeres y el 42,4 por ciento de los hombres de entre 61 y 75 años presentan diabetes tipo 2; datos que llegan al 41,4 por ciento de las mujeres y al 37,4 por ciento de hombres mayores de 75 años.